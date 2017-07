"Despacito" kļuvusi par visvairāk straumēto dziesmu

Ierakstu kompānija "Universal Music", kas izdevusi šo dziesmu, trešdien paziņoja, ka "YouTube", "Spotify" un citās platformās "Despacito" oriģinālā un remiksētās versijas straumētas 4,6 miljardus reižu.

Līdz ar to no visvairāk straumētā dziesmas troņa gāzts Džastina Bībera 2015.gada hits "Sorry", kas straumēts 4,38 miljardus reižu.

Šogad janvārī iznākusī "Despacito" desmit nedēļas bijusi ASV singlu topa pirmajā vietā. Tā sasniegusi singlu topa virsotni apmēram 50 valstīs.

"Despacito" videoklips ir ceturtais visu laiku skatītākais videoieraksts vietnē "YouTube", kur tam bijuši vairāk nekā 2,6 miljardi skatījumu.