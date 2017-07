Tiesnesis aptur Madonnas mīlestības vēstules un biksīšu izsoli

Manhetenas Augstākās tiesas tiesnesis otrdien deva rīkojumu izsoļu namam "Gotta Have It! Collectibles" izņemt 22 priekšmetus no trešdien paredzētas rokenrola piemiņas lietu izsoles.

Madonna pieprasīja šo tiesas ārkārtas rīkojumu. Viņa paziņoja, ka bijusi "šokēta, uzzinot" par plānoto Tupaka vēstules pārdošanu interneta izsolē, jo viņai nebija ne jausmas, ka šī vēstule vairs nepieder viņai. Madonna sacīja, ka šo izsoli organizē kāds viņas "bijušais draugs".

Madonna arī sacīja, ka ir "briesmīgi un rupji aizskaroši" tas, ka viņas DNS kāds varētu pārdot.

Izsoļu nama preses sekretārs paziņoja laikrakstam "New York Post", ka šie Madonnas apgalvojumi tiks "apstrīdēti un atspēkoti" tiesā.

