"Positivus" spēlējušās Kanādas grupas "Austra" dalībnieku instrumenti netika nogādāti Latvijā

Grupas pārstāvji sestdien, 15.jūlijā, uzstāšanās laikā paziņoja, ka uz Rīgu lidoja ar Latvijas nacionālo aviokompāniju "airBaltic", bet viņu instrumenti nozaudēti. Koncertu viņi nospēlēja ar instrumentiem, kurus esot palīdzējuši sagādāt festivāla pārstāvji.

Savukārt "airBaltic" A skaidroja, ka grupa "Austra" 15.jūlijā devās uz Rīgu no Valensijas lidostas. Lai nokļūtu Rīgā, grupa ar aviokompāniju "Air Europa" devās no Valensijas uz Parīzi, lai no Parīzes ar "airBaltic" reisu ierastos Rīgā.

"Diemžēl mūziķu bagāža no iepriekšējā reisa aizkavējās Parīzē. "airBaltic" atvainojas par sagādātajām neērtībām. Pēc "Positivus" festivāla noslēguma grupa jau ir devusies uz Sanfrancisko, uz kurieni arī lūgusi sūtīt Parīzē aizkavējušās somas. No "airBaltic" puses mūziķu lūgums jau tuvākajā laikā tiks izpildīts," informēja aviokompānijas pārstāvji.

"airBaltic" atgādināja, ka gadījumā, ja bagāža ir aizkavējusies, pasažiera pienākums ir par to ziņot lidostas atrasto mantu birojam, kā arī "airBaltic" klientu apkalpošanas daļai. Pēc informācijas saņemšanas lidsabiedrība dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk klientam piegādātu bagāžu uz norādīto vietu, tāpat tiek kompensētas izmaksas par pirmās nepieciešamības precēm, ja tās pasažierim bagāžas aizkavēšanās dēļ nav bijušas pieejamas.