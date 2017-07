Bildināšanai Elvis Merzļikins posās jau krietnu laiku pirms lielā notikuma, un ekskluzīvais “Cartier” saderināšanās gredzens tika sarūpēts pirms Pasaules čempionāta hokejā, kas norisinājās šā gada maijā. Šā luksusa zīmola dārgāko gredzenu cenas netiek publiskotas, individuāli tās var uzzināt vienīgi potenciālie pasūtījuma veicēji, kam līdz gredzena saņemšanai jāgaida vairākas nedēļas. Elvja izvēlētā saderināšanās gredzena vērtība varētu būt pat vairāk nekā 10 000 eiro.

Latviešu hokejists ar savu šveiciešu līgavu pēc bildinājuma iemalkoja šampanieti un ļāvās kaislīgam skūpstam. (Foto: Foto no Elvja Merzļikina privātā arhīva)

“Cartier” saderināšanās gredzena vērtība lēšama vairāk nekā desmit tūkstošos eiro. (Foto: Foto no Elvja Merzļikina privātā arhīva)



Nu jau rit piektais gads, kopš talantīgajam hokeja vārtsargam ir nopietnas attiecības. Viņa mīļotā meitene, topošā arhitekte Luāna Emanuela Kratigera Elvi Merzļikinu šopavasar klātienē atbalstīja arī pasaules hokeja čempionātā Vācijā. Un, lai gan maijā pēc pasaules čempionāta hokejā Elvis ar mīļoto izbaudīja brīvdienas vienā no zemeslodes gleznainākajām vietām Maldivu salās, lūgt Luānas roku Elvis bija izlēmis viņas dzimtajā Šveicē. Sagaidījis atvaļinājumu, Elvis uz Lugano ciemos uzaicināja savus tuvākos bērnības draugus no Ogres, kā arī noorganizēja, ka lielajā notikumā piedalās divas Luānas draudzenes no augstskolas Bostonā. Visi kopā aizbrauca uz vienu no skaistākajām un romantiskākajām vietām Lugano – kāda kalna virsotni, no kuras paveras plašs skats pār pilsētu.

Kalna virsotnē kopā ar Elvi un Luānu viņu saderināšanās dienā bija draugi no Latvijas un Amerikas. (Foto: Foto no Elvja Merzļikina privātā arhīva)

Vieta bija izrotāta ar hēlija baloniem, un līdz pat brīdim, kad Elvis Luānai pasniedza kārbiņu ar brīnumskaisto briljantu gredzenu, viņai neienāca prātā, ka draugi uz viņas un Elvja iemīļoto pasēdēšanas vietu ir atvesti kā liecinieki abu pāriešanai līgavas un līgavaiņa statusā. Kad Elvis jautāja, vai Luāna piekrīt kļūt par viņa sievu, draudzene neminstinoties atbildēja: „Jā!” Nu jaunieši sākuši kalt kāzu plānus. Ar ģimenes pieaugumu gan viņi negribot steigties, pirms tam Luānai Amerikā jāpabeidz arhitektūras studijas.

