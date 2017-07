Pārsteigs ar kāzu deju? Šova “Pirmā deja” jaunajā sezonā piedalīsies ar arī mūziķis Lauris Valters

Paralēli saspringtajam mēģinājumu grafikam pāris nodarbosies arī ar kāzu organizēšanu. Vai intensīvais darbs pie dejas iestudēšanas neapdraudēs kāzas? Vai līgava un līgavainis šova laikā spēs īstenot Latvijas labāko horeogrāfu ieceres un apgūt nebūt ne vieglos dejas soļus? Bet ko par pāra sniegumu teiks kāzu viesi un šova žūrija – Valdis Škutāns un Aleksandra Kurusova?

To visu varēs redzēt šova “Pirmā deja” jaunajā sezonā jau no 3. augusta ceturtdienās plkst. 21:00 televīzijā “STV Pirmā!”, un par šova galveno balvu 500 eiro sacentīsies kolorīti pāri ar atšķirīgiem uzskatiem, tomēr interesanti, ka lielākajai daļai no viņiem ir līdzīgs satikšanās stāts – viņi saskatījušies un pirmās frāzes mijuši nevis uz ielas vai kādā pasākumā, bet gan, atbilstoši mūsdienu tendencēm, internetā. Televīzijas “STV Pirmā” skatītājas šova laikā varēs sekot līdzi, kā pirmās deju soļus apgūs gan mūziķis un kuģu mehāniķis, gan celtnieks, skolotāja, medmāsiņa un citi dalībnieki.

Šova pirmajā sērijā, 3. augustā, kļūsim par lieciniekiem, kā sarežģīto kāzu deju dejos Eirovīzijas nacionālajā atlasē “Supernova 2017” iepazītais mūziķis Lauris Valters un nu jau viņa sieviņa – mīļotā Vita. Pāris pēc sešus gadus ilgas kopā būšanas nesen iestūrēja laulības ostā un viesus pārsteidza ar netradicionālām kāzām Mežonīgo Rietumu stilā. Tradicionāli baltā līgavas kleita tika nomainīta pret elegantu bikškostīmu un zābaciņiem, bet topošās sievas un vīra galvas rotāja krāšņa kovboja silā ieturētas cepures. Lai arī abi bija pazīstami jau iepriekš, jūtas uzplaiksnīja negaidīti. “Jau no pirmās dienas esot kopā; mums abiem ir tā maģiskā sajūta, ka esam radīti viens otram, ka pazīstam viens otru jau daudz agrāk, kaut kad citā laikā un dzīvē! Tas ir tik brīnišķīgi, kad jūti, ka beidzot esi atradis īsto, savējo, to izsapņoto un ilgi gaidīto!” par savu vīru jūsmo Vita. Turklāt izrādās, ka viņa jau kopš bērnības sapņojusi kļūt par dejotāju – lai arī izvēlējusies citu profesiju, Vita tic, ka sapnis par dejotājas karjeru reiz piepildīsies – tāpēc tieši viņa pamudināja Lauri piedalīties šovā. Kā Laurim Valteram veiksies ar dejošanu un vai ugunīgā deja pārsteigs ne vien jaunā pāra radus un draugus, bet arī skatītājus – uzzini jau drīzumā!

Lauris Valters konkursā "Supernova 2017"

“Pirmā deja” šovā piedalīsies vēl kāds spilgts pāris - Inga un Ingmārs -, kuru dzīve ir īsts rokenrols. Abi ir kā nenogurdināmi “spridzekļi’, kuri iespēj visu – gan uzdziedāt karaoke, gan uzspēlēt florbolu, doties laivu braucienos, atpūsies pie dabas un pat izšūt krusta dūrienā. Arī kāzas pāris iecerējis savdabīgas – ar bohēmiskiem tērpiem un smagās mūzikas grupu “Rusted Wheels” kāzu muzikantu lomā. Kādu kāzu deju tik radošajam pārim būs izvēlējusies horeogrāfe Marta Kalēja? Vai līgavainis tiks galā ar mīļotās mētāšanu un trakiem virpuļošanas trikiem dejas laikā? Un vai žūrijai šāda pirmā deja būs pa prātam? Dzīvo līdzi neticami sarežģītajiem mēģinājumiem, baudi patiesas emocijas un elpu aizraujošas dejas, kā arī uzzini, kura pāra priekšnesums būs labākais – jau no 3. augusta ceturtdienās plkst. 21.00 pašmāju šova “Pirmā deja” jaunajā sezonā ekskluzīvi televīzijā “STV Pirmā”!