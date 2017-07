Iespējams, sliktākais karaoke pasaulē: karstā Amanda satriec internetu

Džons Ledžends un viņa dziesma "All Of Me" ir pazīstama ar dvēselisku R&B dziedājumu. Barbadosas radiostacija "Q In The Community" rīko karaoke vakarus, kuros var piedalīties ikviens interesents. Viņi kļuva par lieciniekiem vienam no sāpīgākajiem karaoke priekšnesumiem mūzikas vēsturē.