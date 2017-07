Autobraucējs Reinis Nitišs pirmais saņem “Positivus” aproci

Īsi pirms oficiālā aproču izsniegšanas sākuma pie “Palladium” pulcējās jau vismaz 50 jaunieši, kuri bija gatavi savas iegādātās trīs dienu biļetes iemainīt pret aprocēm. Bet viņus visus bija apsteidzis žiglais Reinis, kurš uz apročošanu bija ieradies ar rallijkrosa auto.

Reinim aproces ar pirmo numuru saņemšana bija dubultīpaša – tā ir ne tikai ceļazīme uz viņa pirmo “Positivus”, bet arī starta signāls vienam no gaidītākajiem vasaras notikumiem, kas sāksies jau šajā nedēļas nogalē. Savukārt iesildīties festivālam var jau no šodienas īpašajā lietotnes Shortcut pop-up kanālā 360TV Palladium, kas piedāvā īpašus speciālizlaidumus un tiešraides. Tāpat tikai aplikācijā vēl nedēļu pēc “Positivus” būs ekskluzīva iespēja vēlreiz izdzīvot gaidītākās mākslinieku uzstāšanās.

"Autosportā vasara ir ļoti piepildīts posms, kad sacensības norisinās teju katru nedēļas nogali, tādēļ līdz šim nekad nav sanācis būt klāt mūsu iespaidīgajā mūzikas festivālā. Šogad beidzot varēšu vismaz nedaudz klātienē iepazīt “Positivus” gaisotni un, lai arī brīvdienas pavadīšu pie sacīkšu tehnikas stūres, ir prieks, ka vakaros muzikālajiem notikumiem līdzi varēšu sekot arī attālināti ar “Shortcut” starpniecību,” stāsta Nitišs.

Sākot no šodienas, tikai “Shortcut” skatāms īpaši izveidots pop-up kanāls 360TV Palladium, kurā būs redzami raidījuma “Kas Karsts Positivus” speciālizlaidumi ar īpašajiem viesiem – Elitu Patmalnieci, Olgu Rajecku, Leldi Lietavieti, Aivi Ceriņu un citiem. Tāpat lietotnē būs iespēja atskatīties uz spilgtākajiem festivāla mirkļiem pērn un sekot līdzi tiešraidēm no Palladium skatuves, kur uzstāsies tādi mūziķi kā Teachers, Francoballo, Satellites LV, Singapūras satīns, MESA un citi. Turklāt tikai Shortcut festivāla spožākos mirkļus no galvenajām skatuvēm varēs baudīt arī vēl nedēļu pēc Positivus.

Aplikācijas lietotājiem tiešraides kamerās būs iespēja sekot līdzi arī tam, kas notiek Positivus centrālajās aktivitāšu vietās – uz Lattelecom, Nordea un Palladium skatuvēm, galvenajā festivāla ielā un rosīgajā ēdināšanas zonā.

Visu festivāla programmu var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā 'Programma', kā arī mobilajā lietotnē Positivus '17, kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

