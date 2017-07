Šī balāde apdzen "Gangnam Style" kā skatītāko YouTube video

Tagad "YouTube" visvairāk skatītākā videoieraksta tituls pieder Viza Halifas un Čārlija Pūta hita "See You Again" klipam, kura skatījumu skaits trešdien sasniedza divus miljardus 901 miljonu, atstājot otrajā vietā "Gangnam Style" ar diviem miljardiem 895 miljoniem.

Pēc "You Tube" sniegtajām ziņām, "See You Again", kas skatītājiem pieejams kopš 2015.gada, apsteidzis 2012.gadā klajā nākušo "Gangnam Style" šīs nedēļas sākumā.

2012.gada beigās "Gangnam Style" kļuva par pirmo videoierakstu, kura skatījumu skaits "YouTube" sasniedza vienu miljardu. Pašlaik "YouTube" ir 68 videoieraksti, kas skatīti vismaz miljardu reižu, taču tikai trīs no tiem ir mūzikas videoklipi - "See You Again", "Gangnam Style", kā arī šī gada sākumā iznākušais Luisa Fonsi un "Daddy Yankee" dziesmas "Despacito" klips, kas trešdien bija skatīts divus miljardus 503 miljonus reižu.

Eksperti prognozē, ka "Despacito" varētu apsteigt gan "Gangnam Style", gan "See You Again", kļūstot par pirmo videoierakstu, kas "YouTube" skatīts trīs miljardus reižu.

Viza Halifa un Čārlijs Pūts - "See You Again"

"Daddy Yankee" - "Despacito"

"PSY" - "Gangnam Style"