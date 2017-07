Мы в зоопарке. Алла озвучила мысли обезьян. Лиза испугалась тигра. Я с Гарри прошёл по туннелю с летучими мышами, пауками и крокодилами #дети #зоопарк #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #алла

