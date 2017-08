Lielākā daļa klausītāju grupu "The xx" iepazina ar populāro dziesmu "On Hold", kas Lielbritānijas radio hitu sarakstā iekļuva pirmajā vietā, otrajā vietā ASV, kā arī pirmajā desmitniekā Latvijā.

Kompozīcija ir daļa no albuma "I See You", kas ir trešais grupas studijas ieraksts. Tas nāca klajā šī gada 13.janvārī un ir otrais, kas spējis uzrāpties britu topa pašā virsotnē. Tādus pašus panākumus savulaik sasniedza debijas albums "xx" (2009). 2010.gadā mūziķi saņēma prestižo "Mercury" balvu un 2011.gadā grupa tika nominēta "Brit" balvai trijās kategorijās.

"Laika gaitā grupas muzikālo sniegumu papildinājuši basi un klubu "bīti". Virknē kompozīciju ēteriskos ģitāras akordus un it kā biklos vokālus aizstāj jau pilnībā pārliecinātu mākslinieku sniegums. To apliecina arī mūzikas kritiķi, kuri karjeras sākumā slavēja grupu par stila oriģinalitāti un īpašu izteiksmes gaisīgumu, bet tagad jau runā par trio ietekmi uz mūzikas attīstību globālā mērogā," pauda Toniņa.