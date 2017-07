"Sunset" festivālā Siguldā uzstājas skaistās balādes "Wildest moments" autore Džesija Veira

Turpinot pirms gada uzsākto atsevišķo "Sunset Festival" koncertsēriju, šogad tā ietvers sevī trīs dienas – vēl 9.augustā uzstāsies indīpopa un elektroroka grupa "The Naked and Famous", bet 15.augustā - elektroniskā indīroka trio "The xx".

Jutekliski elegantās Džesijas Veiras vokālu plašāka publika iepazina 2012.gadā līdz ar debijas albumu "Devotion", kas sasniedza britu topa 5.vietu, un jo īpaši ar singlu Wildest Moments no šī diska. "BBC Music" par to rakstīja: "Devotion ir tik izsmalcināts, dvēselisks popmūzikas ieraksts, kādi diemžēl nāk klajā pārāk reti. [Dziesmu] kolekcija, kas neslēpj sirdi zem apvalka." Pitcfork Media iekļāva albumu desmitgades labāko simtniekā, un nominācija prestižajai Mercury balvai bija tikai likumsakarīga.

Arī otrs albums "Tough Love" (2014) iekļuva britu topa pirmajā desmitniekā. "The Gurdian" kritiķe sniedza pozitīvu atzinumu, nosaucot par "juteklisku un intriģējošu" un aprakstot to kā "līdz augstākai raudzei attīrītu eleganci".

Wildest Moments, Say You Love Me (sarakstīta kopā ar Edu Šīranu), Running, Pieces, If You're Never Gonna Move, Tough Love, You & I (Forever), Champagne Kisses u.c. ir Džesijas Veiras pazīstamākie hiti.

Tik tikko, 27.jūlijā, klajā nācis dziedātājas jaunākais singls Midnight, kas ir priekšvēstnesis rudenī gaidāmajam studijas albumam. Iespējams, ka māksliniece jau šovakar iepazīstinās arī ar kādu pirmatskaņojumu.

"Rīgas Modes" un "Franco Franco"

Vēl šīvakara programmu bagātinās pašmāju inteliģentās popmūzikas grupas "Rīgas Modes" un "Franco Franco".

"Rīgas Modes" paši par sevi saka: "Kaut kur starp daudzstāvu blokmājām un pusaudžu problēmām deviņdesmitajos nāca vēlme izteikt sevi mūzikā. Pēc vairākiem gadiem viņi atrada cits citu, pieslēdza mikrofonus, pastiprinātājus un "Rīgas Modes" bija dzimušas."

"Franco Franco" pārsteidz ar izcili juteklisku un spēcīgu dziedājumu, kā arī kinematogrāfisku skaņas lidojumu. Grupas enerģiskās dzīvās uzstāšanās padara "Franco Franco" par apvienību, kas jāredz ikvienam melomānam.

Biļetes uz festivālu vēl pieejamas "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un www.bilesuserviss.lv tīklā visā Latvijā. Festivāla laikā darbosies kase.