“Skycop”: aviokompānijas gatavojas ļaunākajam - lidojumus no ES uz Lielbritāniju varētu pārtraukt

““Brexit” būtiski ietekmēs daudzas jomas, taču iespējams viena no lielākajām neskaidrībām ir tieši gaisa satiksmē. Ja vienošanās netiks panākta, tad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti ar slēgtām robežām. Lidmašīnas, kuras lidos no Lielbritānijas, nevarēs nosēsties ES lidostās, ja vien netiks noslēgti abpusēji līgumi – tiks pieņemts ES Komisijas lēmums vai izsniegtas pagaidu valsts atļaujas gaisa transportam,” skaidro “Skycop” izpilddirektors Marjus Stonkus.

Pastāv variants, ka lidojumi bez līguma pēc “Brexit” oficiālās iestāšanās notiks saskaņā ar ICAO (Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizāciju) un tās gaisa telpas brīvību, kas paredz, ka lidmašīnām ir tiesības lidot pāri valstu robežām bez lidmašīnas nosēšanās. Saskaņā ar ICAO, aviokompānija varētu veikt nosēšanos kādā no valstīm, lai, piemēram, uzpildītu degvielu bez pasažieru izkāpšanas vai iekāpšanas, kā arī ļautu no lidmašīnām izkāpt tikai tiem pasažieriem, kuri ir ieradušies dzimtajā valstī; vai veic iesēšanos lidmašīnā, lai nonāktu dzimtajā valstī. Diemžēl nav skaidrs vai šajā gadījumā var paļauties uz ICAO noteikto brīvību, tādēļ pastāv iespēja, ka lidojumi no Apvienotās Karalistes netiks veikti, kamēr netiks noslēgti līgumi.

12 Foto Londonā 100 000 demonstrantu iziet ielās, pieprasot vēl vienu referendumu par "Brexit" +8

Šobrīd aviokompānijas pārdod aviobiļetes tikai gadu uz priekšu, tas nozīmē, ka tās gatavojas sliktākajam scenārijam pēc “Brexit” stāšanās spēkā. Tiek gatavoti un publiskoti paziņojumi par iespējamām sekām 2019. gada marta beigās, piemēram, “Thomas Cook Airlines” pilnveidoja savus noteikumus, balstoties uz bezlīguma “Brexit” kā vienu no situācijām, ko tā nevar ietekmēt. Arī “Ryanair” nācis klajā ar paziņojumu, kurā atklāj, ka aviosabiedrība varētu uz 3 nedēļām pārtraukt lidojumus no Lielbritānijas, ja tas būs nepieciešams Brexit dēļ.

Bezlīguma “Brexit” ietekmējis ne tikai aviācijas nozari, bet arī tūrisma nozari kopumā. Kamēr netiks noslēgti ceļošanas līgumi starp valstīm, tūrisms uz Apvienoto Karalisti tiks pārtraukts. 2016. gada statistikas dati liecina, ka 70% tūristu, kuri apmeklē Londonu, ir ES pilsoņi. Stingrās robežkontroles un vajadzība pēc pasēm ID karšu vietā var apgrūtināt ceļojumus uz Lielbritāniju. Tiks ietekmēti arī tūristus, kuri ceļos no Lielbritānijas – 2017. gadā 72,8 miljoni Apvienotās Karalistes iedzīvotāji devās ceļojumos uz ārzemēm. Spānija bija britu tūristu visapmeklētākā valsts ar vairāk nekā 15,8 miljoniem apmeklētāju.

“Skycop” izpilddirektors Marjus Stonkus uzsver: “Apvienotās Karalistes nodalīšana no ES nozīmē arī to, ka Lielbritānijai vairs nevajadzēs ievērot ES Regulu Nr. 261/2004, kas tika izveidota, lai aizsargātu aviopasažieru tiesības. Joprojām nav skaidrs, vai Lielbritānija izveidos savu regulas versiju vai arī pilnībā no tās atteiksies, atstājot pasažierus bez drošības garantijām.”

Marts vairs nav aiz kalniem, bet “Brexit” darījuma rezultāti vēl joprojām nav publiskoti. Tikai laiks rādīs, kāda būs šī politiskā gājiena ietekme uz Apvienoto Karalisti, ES un pasauli kopumā.