Viņš norādīja, ka šogad alkohola tirdzniecības apmēri Latvijā palielinājās pateicoties aktīvai tirdzniecībai Igaunijas pierobežā. "Lai arī pašreizējie rādītāji ir pozitīvi, jau tagad jāapzinās, ka šis tirgus ir sasniedzis virsotni. Ja nākamgad Latvijā tiks palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem, Igaunijas pierobežā tirdzniecība piedzīvos spējīgu kritumu un Latvijas valsts budžetam ies secen vairāki miljoni eiro," teica Vītols.

Tāpat viņš atzīmēja, ka Igaunijas deputāti ir rīkojušies saprātīgi, apstādinot tālāku akcīzes nodokļa likmes kāpumu, un līdzīgi vajadzētu rīkoties arī Latvijas varas iestādēm, lai saglabātu ienākumu plūsmu no alkohola tirdzniecības pierobežā.

Viņš piebilda, ka pēdējo divu mēnešu laikā alkoholisko dzērienu nozarē ir vērojams kritums, kas norāda uz pierobežas tirdzniecības stabilizēšanos un alkoholisko dzērienu akcīzes ieņēmuma maksimuma punkta sasniegšanu. "Igaunijas pierobežā tiek pārdoti aptuveni 20% no visa Latvijā pārdotā grādīgo alkoholisko dzērienu apmēra, papildus tam pierobežā tiek pārdots arī būtisks apmērs alus, vīna un citu alkoholisko dzērienu, kas sekmē būtiskus ienākumus Latvijas budžetā. Ja tuvāko gadu laikā nevēlamies pieredzēt ieņēmumu kritumu par 40-45 miljoniem eiro, ko veido ieņēmumi no grādīgo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa un no pievienotās vērtības nodokļa, jau šogad ir jāiesaldē akcīzes nodokļu likmes kāpums alkoholiskajiem dzērieniem," uzsvēra Vītols.

Vienlaikus alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas uzņēmuma "Amber Distribution Latvia" valdes loceklis Pāvels Fiļiipovs atzīmēja, ka, pateicoties Igaunijas parlamenta lēmumam iesaldēt akcīzes nodokļa likmi alkoholam, tirdzniecības apmēri pierobežā nākamgad varētu samazināties par 30%. "Turpinot Latvijā kāpināt akcīzes nodokli, pēc esošā plāna, mēs riskējam ieņemt būtiski mazākus ieņēmumus nekā šogad, savukārt jau 2020.gadā ieņēmumi no pierobežas tirdzniecības varētu praktiski izzust," viņš sacīja.

Jau vēstīts, ka Igaunijas parlaments trešdien, 21.novembrī, trešajā lasījumā apstiprināja grozījumus likumā par akcīzes nodokli, kas paredz atcelt 2019. un 2020.gadā paredzēto pakāpenisko akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanu alkoholam.

LANA izveidota 2013.gada septembrī. Patlaban LANA apvienojušies 11 nozares uzņēmumi - AS "Latvijas balzams", SIA "Liviko", SIA "Pernod Ricard Latvia", SIA "Dunker Latvija", SIA "Prike Latvija", SIA "Drinks Distribution", SIA "Amber Distribution Latvia", SIA "Abavas dārzi", SIA "Kroņstrauts", SIA “Altia Latvia” un SIA “Coca-Cola HBC Latvia”, kā arī asociētais biedrs "Brown-Forman Corporation".

LANA ir Eiropas alkohola nozares asociācijas "Spirits Europe" pilntiesīgs biedrs un Latvijas pārstāvis. Asociācija darbojas kā alkoholisko dzērienu industrijas eksperts, pārstāvot nozares kompāniju interešu atbalstu, un iestājas par atbildīgu un saprātīgu alkohola lietošanas vidi Latvijā.