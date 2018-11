Latvijā ražoti kokosriekstu-ingvera cepumi iegūst prestižu balvu Parīzē

Latvijā ražotie kokosriekstu-ingvera cepumi ir unikāli ar to, ka tiek gatavoti, kaltējot izejvielas zemā temperatūrā, tādā veidā saglabājot maksimāli daudz uzturvielu. Cepumu sastāvā ir tikai dabiskas izejvielas – kokosriekstu skaidiņas, Indijas rieksti, rozīnes, ingvers, vaniļa, sāls un dateles, kuras ir dabisks un veselīgs saldinātājs.

“Great Taste Award” ir viena no starptautiski pazīstamākajām un prestižākajām balvām pārtikas produktu nozarē, kuru organizē “ the Guild of Fine Foods” Lielbritānijā. Ēdienu un dzērienu pasaulē šī balva ir pielīdzināma “Oskars” balvas iegūšanai filmu industrijā.

“Great Taste Award” logo ir plaši atpazīstams un patērētājam kalpo kā vadlīnija, norādot par produkta augsto kvalitāti un lielisko garšu.

2018. gadā no marta līdz jūlijam vairāk nekā 500 “the Guild of Fine Foods” žūrijas locekļi sanāca kopā, lai 65 dienu laikā degustētu dažādus produktus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izvērtēšanas procesu, produktu degustēšana notika ar aizsietām acīm 3 līdz 4 cilvēku lielās komandās.

Kopā žūrija degustēja vairāk nekā 12 000 dažādu produktu. Konkurence bija liela un tikai 37% no produktiem ieguva kādu no prestižajām balvām.

Kokosriekstu-ingvera cepumi tika atzīti par inovatīvu produktu arī pasaules lielākajā pārtikas inovāciju izstādē SIAL 2018 Paris. SIAL izstāde notiek katru otro gadu un pulcē vairāk nekā 7000 pārtikas ražotājus no vairāk nekā 100 pasaules valstīm.

Šī gada oktobrī cepumu ražotāji uzņēmums “The Beginnings” devās uz Parīzi, lai piedalītos izstādē kopā ar daudziem citiem Latvijas pārtikas ražotājiem, tajā skaitā SIA “Skrīveru Saldumi”, SIA “Taste Caps!”, A/S “Dobeles Dzirnavnieks” un citiem.