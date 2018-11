Kādreizējā "Prisma" lielveikala vietā Kurzemes prospektā plāno atklāt "Imantas tirgu"

Tirdzniecības parks atradīsies Kurzemes prospektā 3D, Rīgā, kur savulaik bija arī "Prisma" lielveikals, un tā kopējā platība būs 80 000 kvadrātmetru, aizņemot kopumā četrus ēkas stāvus. Tostarp pašmāju ražotāju tirgus, kura izveidei vēl ir nepieciešama Rīgas domes atļauja, platība būs aptuveni 3500 kvadrātmetru.

Ertmanis skaidroja, ka līdz ar Rīgas domes atļauju tirdzniecības parkā izveidot tirgu tirgotājiem būs jākārto mazāk formalitāšu. "Šīs atļaujas galvenais mērķis ir izdarīt formalitātes, lai zemniekiem, kas šeit darbosies, nebūtu jāsaskaras ar nevajadzīgām papīra lietām," viņš sacīja.

Tāpat Ertmanis atzīmēja, ka tirgus būs atbalsts tiem Latvijas mazajiem ražotājiem, kuriem līdz šim bija grūtības atrast vietu tirdzniecībā, kā arī atbalsts tiem tirgotājiem, kuri zaudējuši iespēju piedāvāt produkciju Āgenskalna un Vidzemes tirgos. "Galvenais mērķis ir apvienot tieši Latvijas mazos pārtikas ražotājus, pašmāju ražotājus, zemnieku saimniecības, amatniekus no visas Latvijas. (..) Cilvēki vēlas garšīgi paēst un iegādāties šos produktus arī ikdienā, nevis kādā gadatirgū, svētkos vai izbraukumu tirdzniecībā," viņš teica.

Pēc Ertmaņa minētā, "Imantas tirgus" sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Latvijas reģionos šobrīd informē par ieceri Imantā veidot tirgu. "Ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu mēs braucam pa reģioniem un stāstām par mūsu plāniem. Atsaucību gribētos lielāku, bet, kā teikt, zemnieki mums Latvijā no daudzām pārmaiņām ir cietuši, līdz ar to no jaunā viņi baidās. Mēs cenšamies uz viņu jautājumiem rast atbildes un kliedēt bažas par riskiem, uzsverot projekta nopietnību," viņš sacīja.

Savukārt, runājot par pašu tirdzniecības parku, Ertmanis atzīmēja, ka ar laiku tajā būs arī kinoteātris, fitnesa klubs, batutu parks u.c., aizņemot kopumā vismaz 30 000 kvadrātmetru no parka platības, savukārt 20 000 kvadrātmetru būs atvēlēti modes un citu preču tirdzniecībai. Tāpat tirdzniecības parkā paredzētas biroju telpas un daudzstāvu autostāvvieta.

Ertmanis arī teica, ka informācija par tirdzniecības parka atlikušo trīs stāvu atklāšanu tiks sniegta laikā kad tiks atklāts pirmais stāvs.

Tāpat Ertmanis neatklāja tirdzniecības parka "Imanta Retail Park" izveides investīcijas, norādot, ka par tām ziņos pēc tirdzniecības parka atklāšanas, kad būs apzinātas visas izmaksas.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Rīgas dome 30.oktobrī pēc Ertmaņa iesniegtās iniciatīvas konceptuāli atbalstīja ieceri nākotnē izveidot tirgu Imantā, kur kādreiz atradās lielveikals "Prisma".

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs pastāstīja, ka ar šo lēmumu pašvaldība tikai konceptuāli pauž atbalstu šai iniciatīvai un apliecina, ka "šajā vietā tirgu veidot ir lietderīgi." Domei vēl jāpieņem lēmums par tirgus statusa piešķiršanu šai teritorijai. Reālu tirdzniecību drīkstēs sākt tikai pēc šī lēmuma pieņemšanas.

Tāpat ziņots, ka 2011.gadā, atklājot "Imanta Retail Park" tirdzniecības parka teritorijā "Prisma" lielveikalu, tika noslēgta pirmā no četrām parka rekonstrukcijas kārtām. Sākotnēji "Imanta Retail Park" rekonstrukcijā bija plānots ieguldīt 90 miljonus eiro, tostarp pirmajā kārtā tika investēti septiņi miljoni eiro. Visas četras tirdzniecības parka rekonstrukcijas kārtas bija paredzēts pabeigt 2013.gadā, taču finansiālu apsvērumu dēļ projekta realizācija tika apturēta.