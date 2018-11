Britu mārciņas vērtība kāpj pēc ziņām par Breksita progresu

Analītiķi norādīja uz Londonas laikraksta "The Times" ziņu, ka Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja panākusi vienošanos ar Briseli, lai britu finanšu kompāniju pieeja ES tirgum turpinātos arī pēc Breksita.

Lielbritānijas amatpersonas un ES galvenais Breksita sarunu vedējs Mišels Barnjē vēlāk paziņoja, ka šāda vienošanās vēl nav panākta. Barnjē nosauca laikraksta ziņu par maldinošu, bet britu amatpersonas sacīja, ka ir panākts labs progress sarunās, lai gan vēl nav vienošanās.

"CMC Markets UK" tirgus analītiķis Deivids Medens sacīja, ka "fakts, ka [britu amatpersonas] nav pilnīgi noraidījušas šo ziņu, vedina domāt, ka rakstā ir kāda daļa patiesības".

"Finanses ir Lielbritānijas ekonomikas dzīvinošais spēks, un jebkādas barjeras transakciju ar kontinentu atvieglošanai, domājams, dotu nāvējošu triecienu Lielbritānijas IKP," teica "BK Asset Management" analītiķis Boriss Šlosbergs.

Eiropas akciju tirgos nebija vienotas tendences. Londonas biržas indekss kritās, naftas kompāniju akciju cenām sarūkot līdz ar jēlnaftas cenām, Frankfurtes biržas indekss pieauga, bet Parīzes biržas indekss samazinājās.

ASV biržu indeksi pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trampa ieraksta tviterī pēc apspriešanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dziņpinu, ka sarunas par abu valstu tirdzniecības konfliktu "jauki virzās uz priekšu".

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,62 dolāriem līdz 63,69 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 2,15 dolāriem līdz 72,89 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,1% līdz 25 380,74 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 2740,37 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,8% līdz 7434,06 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,2% līdz 7114,66 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 11 468,54 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5085,78 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1312 līdz 1,1407 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,2766 līdz 1,3004 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu saruka no 112,94 līdz 112,62 jenām par dolāru.