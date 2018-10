Arī sestdien atcelti "airBaltic" reisi starp Briseli un Rīgu

No rīta tika atcelts "airBaltic" reiss, kurā lidmašīnai bija paredzēts izlidot plkst.7.30 no Rīgas uz Briseli.

Atcelts arī "airBaltic" reiss, kurā lidmašīnai bija paredzēts plkst.13.05 izlidot no Briseles uz Rīgu.

Lidsabiedrībā "airBaltic" apstiprināja, ka Briseles lidostas virszemes apkalpošanas aģenta ieilgušā streika dēļ atcelti lidojumi starp Briseli un Rīgu ir atcelti.

""airBaltic" atvainojas pasažieriem par izmaiņām ceļojumu plānos. Situācijās, kad tiek atcelts reiss, "airBaltic" dara visu iespējamo, lai par to personīgi paziņotu klientiem. Lidsabiedrība laicīgi apzināja visus lidojumu pasažierus, lai pēc iespējas ātrāk piedāvātu alternatīvas ceļošanas iespējas," norādīja kompānijā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka ceturtdienas, 25.oktobra, pēcpusdienā Briseles lidostā streiku pieteica bagāžas krāvēji, liekot atcelt vairākus desmitus reisu. Darbu pārtraukuši Briseles lidostu apkalpojošā uzņēmuma "Aviapartner" darbinieki, kurus neapmierina personāla trūkums.

"Tas bija spontāns darbinieku streiks," pavēstīja arodbiedrības pārstāvis, norādot, ka nav skaidrs, cik ilgs būs streiks.

Streiks ietekmējis visus ielidojušos un izlidojušos reisus, jo nav iespējams piekraut un izkraut lidmašīnas. Pasažieri ir spiesti doties prom no lidostas vai izlidot tikai ar rokas bagāžu.

"Aviapartner" apkalpo vairākus desmitus aviokompāniju, ieskaitot "airBaltic".