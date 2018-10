Saskaņā ar "gemiusAdMonitor" pētījumu par 2018.gada pirmo pusi, Latvijā procentuāli vairāk uz reklāmām klikšķinātāju ir sievietes (57%), kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā pirms gada. Visvairāk klikšķu uz reklāmām veic Latvijas interneta lietotāji vecuma grupā no 55 līdz 69 gadiem (26%), kā arī lietotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem (23%), taču visretāk klikšķus uz reklāmām veic Latvijas jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (8%).

Visbiežāk klikšķus uz reklāmām veic Latvijas iedzīvotāji ar vidējo izglītību (61%).

Vispopulārākā ierīce, kurā sastopamas reklāmas kampaņas, ir datori ar 58% satura, kas ir par 14 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada. Savukārt šī gada pirmajā pusē reklāmas kampaņas bija sastopamas apmēram 37% mobilo tālruņu un 5% planšetdatoru. Visvairāk klikšķu tika veikti no datoriem (45%), kā arī no mobilajiem telefoniem (44%). Savukārt no planšetdatoriem tika saņemti viszemākie reklāmu klikšķu rādītāji ar apmēram 11% īpatsvaru, kas ir par vienu procentpunktu mazāk nekā iepriekš.

2018.gada pirmajā pusē visbiežāk sastopamās reklāmas bija izglītības (68%), kā arī ēdienu un dzērienu (58%) sektoros.

"AdMonitor" ir periodisks pētījums, kas sniedz detalizētu informāciju par tiešsaistes reklāmām 12 Centrālās un Austrumeiropas valstīs - Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Moldovā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Turcijā, Ukrainā un Ungārijā. Divreiz gadā "Gemius" eksperti analizē tādas tiešsaistes reklāmu tendences kā, piemēram, populārākos reklāmu veidus un formātus, to klikšķu attiecību pret ekspozīcijām, kā arī informāciju par to, kādi lietotāji redz kāda tipa interneta reklāmu kampaņas.