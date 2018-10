Rīgas zelta šprotu ražotājs "Gamma-A" plāno nākamgad sašaurināt savus ražošanas apjomus un slēgt rūpnīcu Rīgā. Kolkā gan joprojām turpinās ražot "Gamma-A" konservus. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Rīgas zelta šprotu ražotājs plāno slēgt rūpnīcu Mangaļsalā

Bizness un ekonomika Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Viens no lielākajiem slaveno Rīgas šprotu ražotājiem SIA „Gamma-A” plāno slēgt savu ražotni Rīgā un līdz ar to darbu zaudēs ap 300 rīdzinieku. Bet tas it nebūt nenozīmē to, ka „Gamma-A” vispār pārtrauks darbību. Tā savus ražošanas apjomus no Rīgas plāno pārcelt uz Kolku. Tomēr tie būšot mazāki nekā līdz šim.