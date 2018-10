Līdz ar jauno nosaukumu, uzņēmums plāno ieviest jaunus TV pakalpojumus un funkcionalitāti, kas būs pielāgotas mūsdienu TV skatītāju dažādajiem paradumiem un nodrošinās iespēju skatīties TV saturu vēl ērtāk. "TVPlay Home" jau tuvā nākotnē TV saturu padarīs pieejamu arī mobilajās ierīcēs un planšetdatoros.

Jaunā zīmola ieviešana ir daļa no stratēģiskas biznesa transformācijas, kas tika sākta 2017.gada nogalē, kad mediju grupu "All Media Baltics" iegādājās starptautisks aktīvu pārvaldības uzņēmums "Providence Equity Partners".

AS "TV Play Baltics" vadītājs Baltijas valstīs Antons Dziubenko, skaidroja, ka pēdējo 10 mēnešu laikā īstenotas daudzas pārmaiņas, kas vērstas uz pakalpojumiem un klientu pieredzi. "Tirgū esam ieviesuši jaunu hibrīda dekoderi, kas "TVPlay Home" klientiem nodrošinās pieeju jaunām funkcijām: TV satura arhīvs, videotēka, kā arī citām interaktīvām iespējām, par kurām paziņosim pavisam drīz," pastāstīja Dziubenko.

Viņš arī norādīja, ka veiktas investīcijas satura kvalitātes uzlabošanā - populārākie TV kanāli ir pieejami HD kvalitātē. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt klientiem jaunās paaudzes televīziju, kas sniegs arvien labāku klientu pieredzi un dažādību satura pieejamībā.

Šīs pārmaiņas ir daļa no mediju grupas All Media Baltics jaunu zīmolu ieviešanas stratēģijas. Šovasar veiktas jau vairākas izmaiņas - sporta pārraižu kanālam "Viasat Sport Baltic" piešķirts jauns nosaukums "TVPlay Sports", video straumēšanas platformas zīmols "Viaplay" mainīts uz "TVPlay Premium", savukārt "TVPlay" video portālā veiktas vizuālās izmaiņas.

Līdz šī gada beigām "TVPlay Home" piedāvās jaunus pakalpojumus un paplašinās esošā produkta funkcionalitāti. Lielākā uzmanība tiks pievērsta digitālo risinājumu ieviešanā un TV satura nodrošināšanā multiplatformu vidē.

AS "TV Play Baltics" Latvijas filiāles vadītāja Aleksandra Baranova pauda, ka pēdējās desmitgades laikā televīzijas skatītāju ieradumi, satura patērēšana un vēlmes ir būtiski mainījušās - iedzīvotāji TV saturu skatās ne tikai televizoros, bet lieto to arī viedtālruņos un planšetdatoros, turklāt katrs ģimenes loceklis vēlas skatīties saturu, kas atbilst viņa individuālajām vēlmēm.

Kā ziņots, pērn "All Media Baltics" strādāja ar 25,9 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās vairākas reizes un bija 115 181 eiro.

"All Media Baltics" grupas ietilpstošais uzņēmums SIA "All Media Latvia" pērn nopelnīja 1,39 miljonus eiro, SIA "Star FM" - 188 854 eiro un SIA "SmartAD" - 58 785 eiro. Savukārt grupas uzņēmuma AS LNT zaudējumi pērn sasniedza 1,53 miljonu eiro apmēru.

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Jauniegādāto uzņēmumu grupa Latvijā turpina strādāt ar nosaukumu "All Media Baltics" un nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls 2", radio "Star FM", video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TV Play Baltics" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.