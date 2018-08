Nākamgad "airBaltic" sāks lidojumus jaunā maršrutā

Lidojumi uz Štutgarti tiks veikti četras reizes nedēļā.

"Štutgarte ir jau mūsu sestais galamērķis Vācijā. Esam pārliecināti, ka šo tiešo savienojumu novērtēs gan biznesa, gan atpūtas ceļotāji. Kā viens no Vācijas autorūpniecības nozares centriem, kas bagāts ar unikālām dabas ainavām, Štutgarte saviem viesiem piedāvā plašas iespējas," informēja "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

"Mēs esam priecīgi sadarboties ar "airBaltic" kā jauno pārvadātāju Štutgartes lidostā. Rīga ir lielisks papildinājums mūsu maršrutu tīklam, un "airBaltic" piedāvā ļoti ērtus savienojošos lidojumus, piemēram, uz visām Baltijas valstīm, kur pašreizējais pieprasījums ir palielinājies par 60%," piebilda Štutgartes lidostas izpilddirektore Arina Freitāga

2018.gada pirmajos sešos mēnešos "airBaltic" pārvadājusi 1 876 839 pasažierus jeb par 20% vairāk salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn. Jūnijā "airBaltic" pakalpojumus izmantoja 424 822 pasažieri, sasniedzot rekordaugstu līmeni.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas. 2018.gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.