Vairāk nekā trešdaļas jeb 34,9% tiltu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā slikts, bet 12,1% tiltu - kā ļoti slikts.

Kā norāda LVC, dati liecina, ka sliktākā stāvoklī ir tilti uz valsts vietējiem un reģionālajiem autoceļiem, labākā - uz valsts galvenajiem autoceļiem.

Valsts pārziņā ir 969 tilti, to skaitā arī satiksmes pārvadi un caurtekas. Kā uzsver ceļu apsaimniekotāji, tiltu uzraudzībai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un patlaban neviens no valsts pārziņā esošajiem tiltiem nav slēgts satiksmei, to nestspēja ir pietiekoša. Tiesa gan, 51 tiltam ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, pārsvarā tie ir gabarītu ierobežojumi - masas, platuma, uc.

Katru gadu LVC būvinženieri veicot ikgadējās tiltu inspekcijas, to laikā tiek pārbaudīts katrs tilts. Inženieri novērtē tiltu galvenās konstrukcijas, apzina bojājumus un defektus, kas ietekmē būves nestspēju un satiksmes drošību, kā arī defektus, kas attīstoties var palielināt uzturēšanas izdevumus un ietekmē tilta izskatu. Reizi piecos gados valsts pārziņā esošajiem tiltiem tiek veiktas arī galvenās inspekcijas, tās veic piesaistītie eksperti, kuri detalizēti izvērtē tiltu tehnisko stāvokli, nosaka bojājumus, to veidus un apjomus, kā arī aprēķina potenciālo darbu izmaksas.

Ja kādā no inspekcijām tiltam tiek konstatēti būtiski defekti, tiek veikta speciālā inspekcija, kuras laikā eksperti papildu pārbauda tilta nestspēju, satiksmes drošību, veic analītiskus aprēķinus un sniedz atzinumu par nepieciešamajiem ierobežojumiem. Tāpat prognozē atlikušo tilta kalpošanas laiku un nepieciešamos uzturēšanas pasākumus. Vajadzības gadījumā tiltu pārbauda ar slodzes testu.

Savukārt tiltu pieņemšanas inspekcijas notiek uzreiz pēc tiltu būvdarbu pabeigšanas, tajās tiek piefiksēti tiltu tehniskie parametri.

Šogad valsts ceļu tīklā būvdarbi plānoti uz 33 tiltiem, daļa no tiem ir pārejošie objekti - remontdarbi ir uzsākti pērn, bet pabeigti tiks šogad. No šiem 33 tiltiem septiņi tiek pārbūvēti, savukārt pārējie tiek atjaunoti, trīs gadījumos tilta vietā tiek likta dzelzsbetona caurtekas. Lielākie tiltu būvniecība objekti valsts autoceļu tīklā šogad ir tilts pār Daugavu uz Daugavpils apvedceļa Kalkūnos, tilts pār Aivieksti uz Daugavpils šosejas Pļaviņās, Kaķupītes caurteka uz Vidzemes šosejas Vaivē un tilts pār Abavu Rendā.

Kā atgādina LVC, ņemot vērā to, ka pēdējo vairāk kā 20 gadu laikā valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts nepietiekama finansējuma ietvaros, nav iespējams veikt visus uzturēšanas un būvniecības darbus, kuri ir nepieciešami uz visiem valsts pārziņā esošajiem tiltiem. Tā rezultātā ir uzkrājies darbu deficīts 170 miljonu eiro apmērā.

Ja visi nepieciešamie darbi uz tiltiem būtu veikti, un šāds deficīts nebūtu uzkrājies, gadā visu valsts pārziņā esošo tiltu uzturēšanai un remontdarbiem būtu nepieciešami 15 miljoni eiro. Ņemot vērā esošo būvdarbu deficītu ik gadu nepieciešamais finansējums ir vēl lielāks.

2018.gadā no valsts budžeta tiltu remontdarbiem ir novirzīti gandrīz astoņi miljoni eiro, tāpat tilti tiek remontēti arī Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto autoceļu pārbūves projektu ietvaros. Kopējais finansējums valsts autoceļu tīklam, ieskaitot vasaras un ziemas uzturēšanu, 2018.gadā ir 307 miljoni eiro, no tiem 124 miljoni ir ES fondu finansējums.