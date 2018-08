Turcijas liras kursa kāpums mazina spriedzi pasaules akciju tirgos

"Turcijas lira beidzot guvusi kaut kādu atbalstu pēc divu dienu intensīvas pārdošanas, kas izraisīja paniku visos tirgos," sacīja "Forex.com" analītiķis Favads Razakzada.

Liras kursa kāpums pēc Turcijas centrālās bankas solījuma nepieciešamības gadījumā nodrošināt likviditāti bankām mazināja bažas par citām attīstības valstu valūtām, kuras ietekmējušas liras nedienas. Tomēr Indijas rūpijas kurss otrdien saruka līdz rekordzemam līmenim - 70 rūpijām par vienu ASV dolāru.

Taču nervozitātes mazināšanos neveicināja Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana otrdienas paziņojums, ka viņa valsts boikotēs ASV elektronikas preces.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien samazinājās par 0,16 ASV dolāriem līdz 67,04 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,15 dolāriem līdz 72,46 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,5% līdz 25299,92 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 2839,96 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 7870,89 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,4% līdz 7611,64 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX tikpat kā nemainījās un slēgšanas brīdī bija 12358,87 punkti, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās līdz 5403,41 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1410 līdz 1,1345 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,2763 līdz 1, 2714 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu pieauga no 110,870 līdz 111,21 jenai par dolāru. ASV dolāra vērtība pret Turcijas liru samazinājās no 6,88 līdz 6,30 lirām par dolāru un eiro vērtība pret Turcijas liru saruka no 7,87 līdz 7,26 lirām par eiro.