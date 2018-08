Par to otrdien žurnālistiem pēc koalīcijas padomes sēdes pavēstīja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un ekonomikas ministrs Arvils Ašerandens (V).

Attiecīgos precizējumus iecerēts atspoguļot valdības protokollēmumā.

Kā ziņots, otrdien Ministru kabinets skatīs EM priekšlikumu par attiekšanos no OIK maksājuma triju gadu laikā.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze otrdien pēc politiskā spēka valdes sēdes pavēstīja, ka ZZS lūgs EM sniegt aprēķinus, kā piedāvātās izmaiņas OIK sistēmā samazinās elektrības rēķinus dažādām sabiedrības grupām.

Krauze skaidroja, ka ZZS valdības sēdē atbalstīs EM sagatavoto informatīvo ziņojumu, reizē protokollēmumā ierakstot, ka neatbalsta priekšlikumu par "zaļā sertifikāta" ieviešanu, jo tas nerisinātu, bet tikai "paslēptu" OIK maksājumu.

Politiskais spēks arī skeptiski raugās uz jaudas maksājumu administrēšanas nodošanu uzņēmumam AS "Augstsprieguma tīkls", kas, tā ieskatā, tikai "paslēpjot" OIK maksājumu, bet nerisinot pašu problēmu ar palielinātajiem elektrības rēķiniem. Līdz ar to šis jautājums rūpīgi jāapsver, uzsvēra Krauze.

EM piedāvājums paredz tuvāko triju gadu laikā Latvijā atteikties no OIK, kā arī panākt, ka atbalsts "zaļajai" enerģijai mazināsies no līdzšinējā 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) līdz 0,3% no IKP, kā tas ir kaimiņvalstīs.

Lai atceltu OIK, EM piedāvā 2019.gadā atjaunot subsidētās elektroenerģijas nodokli 15% apmērā valsts budžeta tiešo maksājumu segšanai. EM arī piedāvā noteikt jaunas prasības biogāzes stacijām, nosakot minimālo pārtikas atkritumu un citu organiskās izcelsmes atkritumu īpatsvaru. Plānots arī reformēt jaudas maksājumu, tā administrēšanu nododot uzņēmumam AS "Augstsprieguma tīkls". Patlaban to administrē "Enerģijas publiskais tirgotājs".

Pēc Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) teiktā, viņš atbalsta EM izstrādāto ziņojumu, bet vēl sagaidāmas plašas diskusijas par gala piedāvājumu. "Esmu ieklausījies ekspertos un ir skaidrs, ka vēl ir daudz jādiskutē. Laika ir gana, lai eksperti un EM izstrādātu konkrētu mehānismu," piebilda premjers.

Pēc Ministru kabineta atbalsta EM priekšlikumam, ministrija līdz šā gada septembrim izstrādās grozījumus virknē normatīvu, lai varētu īstenot EM priekšlikumus.