Āgenskalna tirgū šodien atsākas tirdzniecība

Kalnciema kvartāla pārstāve Una Meiberga informēja, ka saistībā ar tirgus darbības atsākšanu no šīs dienas līdz 5. augustam sagatavota tirgus atklāšanas programma.

Šodien no plkst. 8.30 līdz 21 tirgus apmeklētāji būs aicināti iepazīties un piepildīt grozus ar vietējiem tirgus labumiem, kā arī uzzināt visu par Āgenskalna tirgus nākotni, satikt savus kaimiņus, domubiedrus un ilgtspējīgu ideju aktīvistus un organizācijas.

Savukārt sestdien, 4.augustā no plkst. 08.30 līdz 19 visu vecumu apmeklētāji aicināti vingrot, vērot ēdienu gatavošanas paraugdemonstrējumus un nogaršot Rīgas restorānu uz vietas gatavotus ēdienus, baudīt svaigi spiestas sulas un smūtijus no tirgū iegādātiem augļiem un dārzeņiem, kā arī vairāk uzzināt par vietējiem produktiem no Latvijas zemniekiem un mājražotājiem.

Svētdien, 5.augustā no plkst. 08.30 līdz 19 tirgū notiks ģimenes diena, kur lieli un mazi aicināti piedalīties vairākās bezmaksas darbnīcās un meistarklasēs. Būs pieejami gardumi tieši bērniem. Īpaši gaidīti Āgenskalna tirgus pasākumos ir vecmāmiņas un vectētiņi.

No 7.augusta tirgošanās āra teritorijā notiks ikdienā - no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 7.30 līdz 19, tirgum no jauna pulcējot zemniekus, amatniekus, mājražotājus, kafejnīcas un restorānus izbraukumā, un dodot tiem iespēju kļūt pieejamiem plašai publikai.

Jau ziņots, ka tiesības turpmākos 30 gadus nomāt Āgenskalna tirgu un tam piegulošo teritoriju šogad maijā ieguvis Kalnciema kvartālā saimniekojošais uzņēmums SIA "Kalnciema iela". Minētais Kārlim Dambergam piederošais uzņēmums bija vienīgais, kurš pieteica savu kandidatūru izsolē.

Ar SIA "Kalnciema iela" līgumu paredzēts slēgt uz 30 gadiem, neparedzot iespēju nomnieka ieguldītās investīcijas atlīdzināt, taču nosakot pienākumu nomniekam plānotos ieguldījumus saskaņot ar īpašuma valdītāju.

Plašāku sabiedrības uzmanību Āgenskalna tirgus piesaistīja pērnā gada izskaņā, kad kļuva zināms, ka tirgus sliktā tehniskā stāvokļa dēļ no gada sākuma to plānots slēgt. Neraugoties uz iedzīvotāju iebildumiem, kopš šā gada 1.janvāra tirgus vairs nav pieejams apmeklētājiem.

Februāra sākumā tirgu savā īpašumā pilnībā pārņēma Rīgas domes Īpašuma departaments. Pirms tam Āgenskalna tirgu nomāja AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT), bet vēl pirms tam tur saimniekoja apakšnomnieks SIA "Rovex", kuru RCT arī vaino pie tirgus ēkas nolaišanas līdz tik sliktam stāvoklim.

Februāra beigās departaments izstrādāja nomas tiesību izsoles nolikumu, kas paredz, ka jaunajam investoram tirgus pilnībā būs jāatjauno trīs gadu un sešu mēnešu laikā.