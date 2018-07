Feisbuks izdzēsis vairāk nekā 30 viltus ziņu lapas, kas ietekmēja ASV vēlēšanas, taču to radītājus nav spējis identificēt

"Facebook" nav varējis identificēt avotu, neraugoties uz pazīmēm, ka iesaistīta varētu būt Krievija.

"Slikto spēlētāju" profili pasaules lielākajā sociālajā tīklā un tā fotogrāfiju koplietošanas vietnē "Instagram" nav sasaistāmi ar Krievijas dalībniekiem, kas šo platformu izmantoja, lai izplatītu dezinformāciju pirms ASV 2016.gada prezidenta vēlēšanām.

Tomēr tehnoloģiju gigants norāda, ka "dažas aktivitātes atbilst tam, kā rīkojās Sanktpēterburgā bāzētā Interneta pētījumu aģentūra (AII) - Krievijas troļļu ferma, kas pārraudzīja daudzus "Facebook" viltus profilus ar mērķi ietekmēt 2016.gada ASV vēlēšanas.

"Mēs esam atraduši liecības par saistību starp šiem profiliem un tiem, kas iepriekš tika identificēti kā AII profili, bet mēs neuzskatām, ka mums šobrīd būtu pietiekami daudz liecību, lai publiski tos saistītu ar AII," konferences zvana laikā žurnālistiem sacīja "Facebook" vecākā drošības amatpersona Alekss Stamoss.

"Mēs nevaram ar pilnu pārliecību teikt, ka šī būtu AII ar uzlabotām jaudām vai cita organizācija."

Par izmeklēšanu, kas šobrīd atrodas sākotnējā stadijā, paziņots tagad, jo ar vienu no mājaslapām, kas vadīta slepeni, organizēts pasākums reālajā pasaulē - kontrprotests 10.augustā Vašingtonā plānotajam sarīkojumam "Unite the Right".