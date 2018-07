Akcijas tiek mēģināts izkrāpt no tiem akciju īpašniekiem, kuri savas akcijas nav dereģistrējuši un kuriem tās aizvien glabājas "Nasdaq CSD SE" (iepriekš - Latvijas Centrālais depozitārijs) Sākotnējā reģistrā, piedāvājot no šādiem īpašniekiem atpirkt akcijas pat par vairākas reizes zemāku cenu nekā to patiesā tirgus vērtība.

FKTK, rūpējoties par ieguldītāju aizsardzību un finanšu instrumentu tirgus uzticamību, brīdina par iespējamu krāpšanas shēmu un aicina uzņēmumu akciju īpašniekus īpaši uzmanīgi izvērtēt šādus akciju pārdošanas piedāvājumus, pirms tam noskaidrojot attiecīgās akciju sabiedrības akcijas cenu biržā. Turklāt, ja akcijas tiek turētas Sākotnējā reģistrā, akciju īpašniekam vajadzētu pārliecināties, vai par viņam piederošajām akcijām nav uzkrātas uzņēmuma maksātās dividendes.

FKTK informēja, ka iespējamais krāpnieks mēģina izmantot akcionāru nezināšanu par faktisko akciju tirgus vērtību un noklusē faktu, ka par akcijām ir uzkrājušās dividendes, pārliecināt par akciju pārdošanu, piedāvājot samaksāt ievērojami zemāku cenu nekā to tirgus vērtība biržā.

Pirms akciju pārdošanas darījuma noslēgšanas, FKTK iesaka pārliecināties par akciju tirgus cenu biržā, lai izvērtētu piedāvājuma izdevīgumu. Ja akcijas tiek turētas "Nasdaq CSD SE" kārtotajā Sākotnējā reģistrā, jāpārliecinās, vai tur nav uzkrātas arī uzņēmuma maksātās dividendes un jāaprēķina, cik lielā apmērā tās varētu būt.

FKTK norādīja, ka gadījumā, ja rodas jautājumi par uzņēmumu akciju pārdošanu, vienmēr labāk vērsties savā bankā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, vai arī FKTK. Ja konstatēts, ka, iespējams, ir ciests no šādas krāpniecības, FKTK aicina vērsties Valsts policijā.

FKTK ir saņēmusi informāciju par vairākiem šādiem darījumiem, kuros saskatāmas krāpniecības pazīmes. Neviens no iespējamajiem cietušajiem pagaidām nav vērsies FKTK ar sūdzību.

Pēc FKTK rīcībā esošās informācijas shēma darbojas šādi - persona vēršas pie akcionāriem, kuru īpašumā no privatizācijas laikiem ir biržā tirgoto uzņēmumu akcijas, t.sk. personīgi ierodoties viņu dzīves vietās vai piezvanot pa tālruni, un ar dažādiem argumentiem mēģina pārliecināt par akciju pārdošanu, piedāvājot ievērojami zemāku cenu, nekā to tirgus vērtība biržā. Akcionāram tiek piedāvāts darījumu nokārtot nekavējoties, dodoties kopā uz tuvāko banku un aizpildīt visus nepieciešamos dokumentus, lai noformētu akciju pārdošanu vai doties pie notāra, noformējot akciju pārdošanas līgumu un pilnvaras darījuma veikšanai. Pēc tam iespējamais krāpnieks var tās pārdod biržā jau par daudz augstāku cenu un saņemt dereģistrēto akciju dividendes.

Piemēram, pircējs ir pārliecinājis personu pārdot 200 akcijas, piedāvājot aptuveni vienu eiro par akciju, tādējādi persona saņem tikai 200 eiro. Personai Sākotnējā reģistrā ir 200 akcijas, par kurām kopumā uzkrātas dividendes 2000 eiro apmērā. Biržas cena šīm akcijām ir aptuveni 10 eiro par akciju. Tādējādi, ja šī persona pati dereģistrētu akcijas uz sava vārda un pārdotu tās biržā, tad persona saņemtu uzkrātās dividendes 2000 eiro apmērā un 200 akcijas biržā varētu pārdot par 2000 eiro, kas kopā būtu 4000 eiro.