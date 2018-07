Kempings "Klintis" - kāpēc vērts atpūsties tieši te

Kempings atrodas Salacgrīvas novadā akmeņainās Vidzemes pašā jūras krastā, un – pats labākais – esam pie pašām Veczemju klintīm! Veczemju klintis ir iespaidīgākā un krāšņākā smilšakmens klinšu grupa Vidzemes piekrastē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6 metriem augstu stāvkrastu, kur vairāku simtu metru garumā atsedzas sarkanas smilšakmens klintis ar seklām abrāzijas alām, nišām, grotām u. c. veidojumiem.



“Klintis” piedāvā ekskluzīvas 3 mājiņas ar ērtībām pie pašas jūras, plašu autostāvlaukumu, telšu vietas – ar galdiem, mangaliem, gaismu, elektrības pieslēgumu, dušas un tualetes, ar malku kurināmas pirtis ar kublu, restorānu, kafejnīcu, draudzīgus un izpalīdzīgus darbiniekus. Teritorijā ir šūpoles, smilšu kastes, arī trušu māja ar pūkaino ģimenīti!

Foto: Publicitātes

Kempinga teritorijā iespējams organizēt fitnesa, jogas, bērnu nometnes, sporta spēles – pie mums ir volejbola, futbola un basketbola laukumi, rīkot ballītes ar kolēģiem, dziedāt karaoki uz lielās estrādes vai uzaicināt kādu mākslinieku un baudīt dzīvo mūziku pašā jūras krastā. Mums ir ļoti plaša teritorija ar daudzām atpūtas vietām, Jūs varat izbaudīt dabu kopā ar ģimeni, draugiem, kolēģiem – nakšņot teltīs zem klajas debess, cept zefīriņus, iekurt ugunskuru, vērot saulrietu, ar bērniem iet dabas ekspedīcijās gar jūru vai mežu.



Atpūšoties kempingā, iespēja vērot gan saulrietus, gan saullēktus, šeit ir fantastiski skati fotogrāfijām, varat doties pārgājienos gar akmeņaino jūras malu, doties izbraukumā ar velosipēdiem un vienkārši atpūsties, nopeldēties, sauļoties pludmalē un dienas noslēgumā ieturēt gardu maltīti mūsu restorānā “Rankuļrags”.



Restorāns “Rankuļrags” veidots lauku stilā no dabiskiem materiāliem – ozolkoka, priedes, akmens.



Vēsā un vējainā laikā mūsu viesi laipni aicināti pavadīt laiku pie kamīna. Karstākajās dienās ir pieejama plaša terase, kurā atradīsies vieta gan saulītē, gan ēnā. Dažu metru attālumā ir bērnu laukums ar šūpolēm, smilšu kasti, kā arī mūsu mazo viesu iecienītā trušu māja. Tajā apskatāma draudzīga garaušu ģimene. Tiem, kuriem prasās pēc klusuma, vai pietrūkst svinīguma, ir iespēja izmantot restorāna otro stāvu. Tur tiek klāti galdi dažnedažādām dzīves situācijām.

Foto: Publicitātes

Restorāns izmanto augstas kvalitātes vietējo lauksaimnieku, zvejnieku un mednieku produktus. Piemēram, mūsu šīs vasaras zvaigzne – puskilograms alū vārītu vēžu ar dillēm, kas pasniegti ar svaigi ceptu maizīti un ikru sviestu. Latviešu lauku virtuves tradīciju iedvesmoti, mēs saviem viesiem pasniedzam grūbu- kartupeļu biezputru ar aļņa vai meža cūkas gaļu, ko piegādā vietējais mednieks.



Mežs, kas ieskauj kempinga teritoriju, ir bagātīgs ar dažādām meža veltēm. Meža sēņu zupa tiek vārīta no sēnēm, kas lasītas 500 metru attālumā no plīts. Un morss – no tuvējo purvu ogām, kas rūpīgi salasītas un saglabātas no pagājušā gada. Protams, mēs izmantojam arī labāko, ko sniedz ārzemju piegādātāji. Mūsu Black Anguss liellopa gaļas burgers nav atstājis vienaldzīgu nevienu gaļas cienītāju. Mūsu ēdienkarte apvieno labākās vietējas un Eiropas virtuves tradīcijas.



Rūpējoties par mūsu viesiem, katru nedēļu tiek cepta rudzu un saldskābā maize. Tām tiek pievienotas visdažādākās sastāvdaļas – linsēklas un ķimenes, lazdu rieksti un dzērvenes, sīpoli un saulē kaltēti tomāti. No šīs pašas maizes mēs brūvējam ekoloģiski tīru, gardu un veselīgu mājas kvasu.



Mēs gaidām visu vecumu gardēžus apmeklēt mūsu viesmīlīgo restorānu, kurā katrs atradīs sev kaut ko tīkamu. Ja jums ir liela kompānija vai sirds kāro pēc kaut kā īpaša, aicinām laikus rezervēt vietu restorānā!

Uzdāviniet sev patiesu baudījumu, ko sniedz daba un izsmalcināti ēdieni restorānā “Rankuļrags”!



P. S. Iespēja iegādāties kempinga “Klintis” un restorāna dāvanu kartes arī elektroniskā formātā.

Kontakti:

Zvanīt: +371 27852476

Rakstīt: info@klintis.lv

Meklēt: www.klintis.lv vai FB /KempingsKlintis/



Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Baltijas Camping