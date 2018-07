"Eko osta" turpina cīnīties pret, viņuprāt, no "Skonto būves" puses pastrādātajām negodprātībām

""Eko osta" vērsās tiesā, jo viens no Latvijas lielākajiem būvuzņēmējiem ar desmitos miljonu eiro mērāmu gada apgrozījumu ilgstoši nav spējis segt savas saistības pret apakšuzņēmēju par godprātīgi paveikto darbu Valsts vides dienesta (VVD) iepirkuma "Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" projektēšana un sanāci-jas darbi" ietvaros. Līgums starp "Eko ostu" kā apakšuzņēmēju un “Skonto būvi” kā ģenerāluzņēmēju tika noslēgts 2014. gada 7. oktobrī. Visi līgumā paredzētie darbi tika paveikti noteiktajā apjomā un termiņā jau 2015. gadā," skaidro uzņēmumā.

Līcītis kompānijas vārdā norāda: ""Eko osta" uzskata, ka būvuzņēmums "Skonto būve", iespējams, ļaunprātīgi ir izmantojis apakšuzņēmēja uzticību un godprātību. Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu katru mēnesi pēc paveiktajiem darbiem "Eko osta" sagatavoja un iesniedza “Skonto būvei” septiņus izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktus, kas iesniegti par paveiktajiem darbiem laika periodā no 2014. gada novembra līdz 2015. gada augustam. No minētajiem septiņiem aktiem "Skonto būve" ir parakstījusi pirmos trīs aktus, bet apmaksājusi tikai divus. "Skonto būve" neparaksta pieņemšanas nodošanas aktus, aizbildinoties ar to, ka šos darbu izpildes aktus neparaksta VVD nozīmēts inženieris. Otrs iegansts daļai neparakstīto aktu ir "Skonto būves" nesaņemtā apmaksa no VVD puses."

Uzņēmumā uzsver, ka būvniekiem saistošie Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) iekārtu piegādes, projektēšanas-būvniecības darbu līguma noteikumi (Dzeltenā grāmata) paredz – ja 28 dienu laikā inženieris nav iesniedzis pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu vai to ir noraidījis un darbi atbilst līguma prasībām, tiek uzskatīts, ka pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums izdots pēdējā šī perioda dienā.

"Eko osta" uzskata, ka "Skonto būve" ir arī maldinājusi uzņēmumu, jo, zinot apstākli, ka apakšuzņēmēja iesniegtie darbu akti netiks vērtēti un attiecīgi nebūs apmaksāti strīda ar VVD dēļ, nekavējoties neapturēja līguma darbību un turpināja no "Eko ostas" saņemt pakalpojumus.

"Līdz ar prasību piedzīt apmaksu par paveiktajiem darbiem un līgumsodu, "Eko osta" vēršas tiesā ar prasību atzīt par spēkā neesošu līguma punktu, kas paredz kārtību, kādā notiek apmaksa par paveiktajiem darbiem, jo tas sniedz iespēju "Skonto būvei" aizbildināties ar formāliem iemesliem un nepildīt savas līgumsaistības," stāsta uzņēmumā.