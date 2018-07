Par preču cenu sarunāšanu interneta veikalos ar miljoniem soda "Asus", "Pioneer" un "Philips"

Vislielākais naudassods piemērots Taivānas "Asus", kam būs jāmaksā 63,5 miljoni eiro.

Nīderlandes "Philips" būs jāšķiras no apmēram 30 miljoniem eiro, Japānas "Pioneer" - no apmēram 10 miljoniem eiro un Japānas "Denon & Marantz" - no 7,7 miljoniem eiro..

"Ņemot vērā šo četru uzņēmumu rīcību, miljoniem Eiropas patērētāju bijušas augstākas cenas virtuves iekārtām, matu žāvētājiem, portatīvajiem datoriem, austiņām un daudziem citiem produktiem," norāda Eiropas Savienības (ES) konkurences komisāre Margrēte Vestagere. "Saskaņā ar ES konkurences noteikumiem tas ir pretlikumīgi."

Komisija vēsta, ka šie četri uzņēmumi likuši interneta mazumtirgotājiem noteikt augstākas cenas produktiem. Pretējā gadījumā tiem draudētu sods, tostarp piegāžu bloķēšana.

EK skaidro, ka ražotāji izmantojuši izsmalcinātus uzraudzīšanas pasākumus, lai noteiktu tālākpārdošanas cenas un ātri iejauktos, ja cenas samazinātos.

Vienlaikus EK pavēstīja, ka naudassodu apjoms ticis ievērojami samazināts, jo uzņēmumi atzinuši savu vainu un sadarbojušies izmeklēšanā.