"Jau jūlijā intensīvi sāksim īstenot programmu, kuras rezultātā nākamā gada laikā veikali ar "Supernetto" zīmolu Latvijā vairs nebūs un notiks pakāpeniska šo veikalu pāreja uz "Rimi Mini" zīmolu," teica Turlais.

Viņš norādīja, ka līdz šim jau vairāki "Supernetto" veikali ir pārveidoti par "Rimi Mini" veikaliem. "Pēdējo trīs vai četru gadu laikā mēs ļoti lēnā tempā esam pārveidojuši kādus desmit ["Supernetto" veikalus], tostarp Ventspilī, Siguldā, Daugavpilī, Rīgā. Daudzi vienkārši to nav pamanījuši, jo dažādas pārveides no viena formāta uz citu savā veikalu tīklā veicam regulāri. Tā, piemēram, kāds supermārkets var pārtapt par hipermārketu, ja redzam pircēju pieprasījumu konkrētajā pilsētā," stāstīja "Rimi Latvia" vadītājs.

Tāpat Turlais atzīmēja, ka "Rimi Mini" veikalos apvienotas "Rimi" un "Supernetto" iezīmes. ""Supernetto" veikalā un zīmolā bija daudz labu lietu, un mēs mēģinām daļu pārlikt "Rimi Mini". Tātad tas, kas ir "Supernetto" un kas līdz šim bija "Rimi Mini", mazliet transformējas. Mēs ņemam labāko no "Rimi" zīmola, labāko no "Supernetto" zīmola un veidojam jaunu formātu. Piemēram, jaunajos "Rimi Mini" veikalos esam saglabājuši 600 "Supernetto" pircēju iemīļotākās preces par tādām pat cenām, kādas tās bija "Supernetto" veikalos. Savukārt no "Rimi" puses pievienojam nelielu ceptuvi, būtiski paplašinām augļu un dārzeņu sortimentu. "Rimi Mini" turpināsim realizēt arī atsevišķas akcijas, ko bija iecienījuši "Supernetto" pircēji," viņš teica.

Turlais norādīja, ka "Rimi Mini" būs produkti gan no "Supernetto", gan no "Rimi" sortimenta. "Tur būs elementi no abām pasaulēm - daļa "Supernetto" sortimenta ar visām "Supernetto" cenām, daļa - no "Rimi". Mēs miksējam kopā abas pasaules vienā. Būtībā tas nav ne vecais "Supernetto", ne vecais "Rimi" - tas ir kaut kas mazliet jauns. Katrā veikalā jau aptuveni divus gadus veicām ļoti dziļus un apjomīgus patērētāju pētījumus, un no tiem mēs ļoti daudz arī secinājām, veidojot šo jauno formātu. Pētījumu dati liecināja, ka liela daļa "Supernetto" pircēju uzsvēra, ka viņiem veikalos pietrūkst plašāka sortimenta. Šobrīd pirmo pilotveikalu rezultāti apliecina šo tēzi - pārveidotajos "Rimi Mini" veikalos ir būtiski palielinājies segments - ģimenes ar bērniem, kas arī ir viena no būtiskākajām "Rimi" mērķauditorijām," viņš sacīja.

"Rimi Latvia" apgrozījums pērn bija 870,429 miljoni eiro, kas ir par 4,8% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa palielinājās par 27,3%, sasniedzot 40,847 miljonus eiro.

"Rimi Latvia" dibināta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljonu eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas mazumtirdzniecības koncernam "ICA Group" piederošais "Rimi Baltic".