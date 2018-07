Putniņš: "FKTK kompetencei normālos apstākļos būtu jābeidzas ar licences atsaukšanu"

"Es domāju, ka FKTK kompetencei normālos apstākļos būtu jābeidzas ar licences atsaukšanu. Pēc tam, kad licence jau ir anulēta, būtu jādarbojas tādiem mehānismiem, lai likvidāciju vai maksātnespējas administrēšanu nodrošinātu jau bez FKTK līdzdalības. Tur būtu jānonāk pārbaudītām un kompetentām personām, kuras neapzog kreditorus un ir spējīgas visu izdarīt līdz galam pašas," teica Putniņš.

Viņš arī norādīja, ka FKTK darbinieki nav speciālisti maksātnespējas lietās. "Ja mēs runājam par administratoriem, tad vispār ir jautājums, vai komisijai būtu tie jānominē tiesai. Tā stingri ņemot, mēs neesam speciālisti maksātnespējas lietās. Tagad mēs pārbaudām jautājumus, kuri attiecas uz reputāciju, un tur tāpat mūs konsultē dienesti, kuriem ir vairāk informācijas. Mēs pārbaudām kompetenci un paskatāmies, vai cilvēks saprot, ko viņš darīs, un izvēlamies it kā kvalificētāko pretendentu. Bet es gribētu teikt, ka tas ir mantojums, kurš ir atnācis līdzi no deviņdesmitajiem gadiem, no Latvijas Bankas laikiem, kad bija pirmais banku likvidācijas vilnis, kurš sākās ar "Banku Baltija". Tad bija pilnīgi cita situācija," pauda Putniņš.

FKTK priekšsēdētājs piebilda, ka šobrīd zināmā mērā ir divpakāpju sistēma, jo FKTK nominē administratoru, bet to ieceļ tiesa, vienlaikus novelkot arī robežšķirtni, jo administrators ir tiesas iecelts, un šis cilvēks līdz ar to ir ļoti autonoms attiecībā pret komisiju. "Ko tad mēs viņam daudz varam pateikt? Viņš ir amatpersona, to reglamentē likums, viņam ir visa atbildība, viņš ir pārņēmis visu bankas valdes funkciju un viņam ir tiesas dots mandāts. Komisijai savukārt visā šajā procesā ir tiesības - nevis pienākums, bet tikai tiesības - īstenot zināmu kontroli kompetences apjomā, kas ir salīdzinoši miglains formulējums. Līdz ar to mūsu iespēja procesus ietekmēt ir diezgan nenozīmīga," atzina Putniņš.

Pēc viņa teiktā, ņemot vērā šos apstākļus, attiecīgajā mehānismā ir nepieciešamas izmaiņas. "Komisija kā banku uzraugs tiek ievilkta visā tajā likvidācijas vai maksātnespējas procesā, un tādēļ, ka labo piemēru tikpat kā nav, komisijas reputācija nepamatoti tiek ietekmēta negatīvi. Politikas veidotājiem par maksātnespējas risinājumiem būtu jāpadomā un jāatrod kāds optimālāks veids. Tieši šis ir arī iemesls, kādēļ "ABLV" gadījumā, saprotot mūsu atbildību, mēs atbalstījām pašlikvidāciju. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam būt visciešāk klāt visos kontroles mehānismos un būt sazobē ar likvidatoriem," sacīja Putniņš.