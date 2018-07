Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija jūnija vidū pieņēmusi pirmo lēmumu reāli uzlikt liegumu tiesībām vadīt spēkratu. Tā kā lēmumi tiek pieņemti teju katru dienu, to skaits sasniedzis jau 16. "Lēmumi tika nosūtīti, tas nozīmē, ka tie ir paziņoti. [...] Mēneša laikā ir apstrīdēšanas termiņš. Tiklīdz sāks iestāties pirmie termiņi, iestādes vadītājs reģistrā varēs atzīmēt, ka liegums būs jau tīri fiziski piemērots," stāsta administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne.

Administrācija kā pirmos plāno sodīt lielākos parādniekus. Šobrīd vislielākais parāds par ilgstošu alimentu nemaksāšanu par vairākiem bērniem pārsniedz 60 000 eiro. Tomēr lēmumu skaits pieaugs, jo jau šobrīd aptuveni 100 paziņojumi nosūtīti parādniekiem, kuri 20 dienu laikā gan vēl var sniegt savus paskaidrojumus. Ja tie nebūs pārliecinoši, sekos lēmuma pieņemšanas un izpildes process. Kopumā bez tiesībām palikušo parādnieku skaits laika gaitā var pārsniegt četrus, piecus tūkstošus.

Ar likumu uzlikt liegumu autovadīšanas tiesībām politiķi ļāva jau kopš pagājušā gada aprīļa, tomēr tad sākās gandrīz gadu ilgs brīdināšanas periods. Tas neesot bijis saistīts ar likuma nepilnībām, bet gan ar mērķi aizsargāt bērna intereses un veicināt uzturlīdzekļu maksāšanu, nevis vienkārši sodīt, raidījumam skaidroja administrācijā. Un mērķis ir attaisnojies, jo parādnieku skaits ar derīgām vadītāja apliecībām gada laikā mazinājies no 8410 līdz 5128 šogad februārī. Tātad vairāk nekā 3000 parādnieki sākuši maksāt uzturlīdzekļus, un vēl 315 parādnieki noslēguši vienošanos par parāda segšanu.

Tomēr šī ir tikai daļa no parādniekiem, kuru kopējais skaits vairāku gadu laikā izveidojies liels un pārsniedz 38 000. Viņu vietā garantiju fonds otram bērna vecākam līdz šim kopumā izmaksājis 264 miljonus eiro. Lai turpinātu palielināt no parādniekiem atgūtās summas, Tieslietu ministrija (TM) plāno piemērot arvien jaunus instrumentus. Darba grupa, kurā strādā deputāti un nozares eksperti, šobrīd galdā likusi desmit jaunus priekšlikumus, tomēr tie vēl jāizanalizē un tiks atklāti vēlāk. "Būtībā tas ir nožēlojami, ja kāds nemaksā par savu bērnu izglītošanu, [nemaksā] uzturlīdzekļus, ka jāiesaistās valstij un jāsāk piedzīt ar visādām metodēm un represīvām metodēm, ka nevar vienoties un garantēt to, kas pienākas," saka TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Uzturlīdzekļu garantiju fonds līdz šim kopumā pielietojis vairākas parādu atgūšanas metodes, tai skaitā, publisku parādnieku kaunināšanu.

Pēdējos gados fondam izdevies palielināt atgūto līdzekļu apjomu. Pērn pieaugums bija 30%, kopumā pārsniedzot 5,5 miljonus eiro. Līdzīga tendence turpinās arī šogad.