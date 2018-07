Viņš sacīja, ka patlaban visā pasaulē arvien lielāku nozīmi biznesa procesos ieņem lielie dati, attīstot gan mākslīgo intelektu, gan ļaujot pieņemt datos balstītus lēmumus. "Arī Latvijā uzņēmēji par šo tehnoloģiju aspektu izrāda arvien lielāku interesi, taču vēl aizvien trūkst pilnīgas izpratnes par to, kā šo izmantot savā biznesa konkurētspējas stiprināšanā," norādīja Vasiļevskis.

"Exigen Services Latvia" starptautisko projektu izstrādes vadītājs atzina, ka uzņēmumā dati ir uzkrāti "krāšanas pēc", nezinot tālāku to pielietojumu. "Tas nebūt nav sliktākais variants, tomēr tādā gadījumā lietderīgs izaicinājums ir datu auditēšana, kas palīdz noskaidrot, vai gadu gaitā uzkrātie dati un uzkrāšanas veids derēs nākotnes mašīnmācīšanās tehnoloģijām. Ja runājam par nākotnes tendencēm, tad tieši mašīnmācīšanās ieņems būtisku lomu," viņš atzīmēja.

Vasiļevskis skaidroja, ka biznesa inteliģences tehnoloģijās, atskaišu veikšanai un rezultātu analīzei robežu datu izmantošanā nav. Viņš papildināja, ka viens no virzieniem ir iespēja apskatīt vēsturiskos datus, rezultātus un mērķus, bet nedaudz sarežģītāk ir nodrošināt iespēju reāllaikā apskatīt datus vai virzību uz rezultātu sasniegšanu, kaut dienas beigās. Otrs virziens ir mācīšanās no datiem, paredzot un izvērtējot to ietekmi uz rezultātiem.

"Dati, kas uzkrāti "krāšanas pēc" ir izmantojami, taču arī to izpētei nepieciešams ieguldīt laiku un resursus. Patlaban ir labs brīdis izstrādāt uzņēmuma mašīnmācīšanās gatavības stratēģiju, jo lielapjoma datu analīze nesniedz tūlītēju rezultātu, taču ilgtermiņā tas būs būtisks ieguvums," uzsvēra Vasiļevsksis.

Vasiļevskis atzīmēja, ka starpnozaru sadarbība patlaban ir ļoti nozīmīga jaunajām dalītās ekonomikas uzņēmējdarbības formām. Iespējams, nākotnē arī cirkulārās ekonomikas virziens varētu būt viens no retajiem, kas spēs pastāvēt esošās konkurences apstākļos. "Starpnozaru sadarbība pati par sevi nav nekāds jaunums. Līdzīgi, kā ar ierastajiem risinājumiem, tāpat arī datu pasaulē - mani dati ir daudz vērtīgāki kopā ar taviem datiem. Nākotne pieder jauniem biznesa modeļiem un veidiem, kuri radīsies, nebaidoties dalīties un koplietot datus un izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas," teica "Exigen Services Latvia" starptautisko projektu izstrādes vadītājs.

Kā vēstīts,"Exigen Services Latvia" pērn strādāja ar 11,777 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 49,5% un bija 676 914 eiro.

"Exigen Services Latvia" reģistrēts 1995.gadā, un tā vienīgais akcionārs ir Bermudu salās reģistrētā "Return On Intelligence Ltd.". Kompānijas pamatdarbība ir klientu individuāli pasūtītu IT sistēmu izstrāde, ieviešana kā arī uzturēšana.