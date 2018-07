Putniņš: seši līdz astoņi FKTK pilnvarnieki varētu strādāt pie ABLV likvidēšanas

"Pagaidām mēs rēķināmies, ka varētu būt seši līdz astoņi cilvēki. Taču gan personālsastāvs, gan skaits līdz galam tiks noteikts vasaras laikā. Būs tik, cik nepieciešams," teica FKTK priekšsēdētājs.

Putniņš atzina, ka no visiem juridiski iespējamajiem variantiem, kādi Latvijā ir pieejami, lai likvidētu banku, "ABLV Bank" apstiprinātais likvidācijas modelis nodrošina lielāko FKTK un arī citu institūciju klātbūtni likvidācijas procesā, kā arī naudas legalitātes novērtēšanā. "Maksātnespēja jeb tā saucamā piespiedu likvidācija nenodrošina vispār nekādu FKTK iesaisti," viņš piebilda, atzīmējot, ka "ABLV Bank" likvidācijā FKTK kontrole būs nepastarpināta un tieša.

Tāpat viņš norādīja, ka "ABLV Bank" pašlikvidācijas procesā FKTK kontrole vairāk skars naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) jautājumus.

"Mēs šajā darbā, protams, paļaujamies uz bankas ieceltajiem likvidatoriem, bet tas ir tikai pirmais solis. Tālāk sekos jau piesaistīti neatkarīgie eksperti un firmas, kuras ir spējīgas pārbaudīt naudas līdzekļus. Mūsu vēlme bija, lai ir neitrāli spēlētāji, kuri ir spējīgi nodrošināt naudas līdzekļu kontroli. Tur noteikti būs jāveic vēsturiskā kontrole, jānodrošina automātiskā skrīninga sadaļa, klienti jāpārbauda manuāli, atkārtoti būs jāpārbauda patiesā labuma guvēji, jāpārbauda iespējamie sankciju pārkāpumi. Darba būs daudz. Visdrīzāk būs nepieciešamas arī izmeklējošo grāmatvežu konsultācijas. Tādējādi mehānisms būs veidots no vairākām daļām - būs gan bankas likvidatori, gan pieaicināti neatkarīgi eksperti un firmas, gan mēs paši, jo visam sekos līdzi arī mūsu pilnvarnieku komanda. FKTK arī dos pēdējo akceptu visām stadijām, kurām likvidatori būs izgājuši cauri. Mēs akceptēsim visas izmaksas," sacīja Putniņš.

Viņš atzīmēja, ka divus trīs mēnešus kopā ar bankas likvidatoriem un citiem iesaistītajiem ekspertiem tiks strādāts pie detalizēta "ABLV Bank" likvidācijas plāna, tostarp FKTK nolīgs neatkarīgu ekspertu, jo ne visos jautājumos komisijai ir resursi un likvidācijas procesos nepieciešamās specifiskās zināšanas.

"Mēs negribam atstāt nevienu nenosegtu laukumu, un viss, ko esam apņēmušies, ir jāizdara un jānodrošina. Kopā ar mehānismu, ko nodrošinās bankas puse, mēs šim procesam arī sekosim. Cik zinu, tad līdzīgi darbosies arī Kontroles dienests - gan pats ar saviem resursiem, gan ar nolīgtiem konsultantiem. Es domāju, ka sistēma būs uzbūvēta pietiekami masīva, lai rezultātā mēs varētu garantēt, ka "ABLV Bank" kontus ir atstājusi nauda, attiecībā uz kuru bija šādas tiesības, un varēsim noņemt visas šaubas, kuras bija starptautiski. Par atlikuma likteni savukārt būs jāspriež Kontroles dienestam un Valsts policijai," sacīja Putniņš.

Viņš arī pauda viedokli, ka šajā procesā tiks noskaidrots pietiekami daudz patiesības par to, kuri no bankai izteiktajiem pārmetumiem ir pelnīti, bet kuri ir nepelnīti. "Mēs noteikti gribam izvilkt patiesības sakni, kā tas viss ir bijis. Noteikti, ka likvidācijas process to parādīs," uzsvēra FKTK priekšsēdētājs.

Jautāts, kas būs gadījumā, ja FKTK neradīs pierādījumus ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas ("FinCEN") iepriekš paustajiem apgalvojumiem, un kas būs, ja atradīs, Putniņš norādīja - ja pierādījumi tiks atrasti, nekas daudz nemainīsies, jo banka šo apgalvojumu dēļ jau ir nonākusi līdz likvidācijai un licences anulēšanai. "Protams, mēs varēsim pavērtēt jau savus uzraudzības paņēmienus, izdarīt "post factum" analīzi. Tomēr to būs jēga veikt tad, kad likvidācijas procesā būsim aizgājuši pietiekami tālu un varēs saprast, kurā virzienā svaru kausi nosveras," viņš sacīja.

Savukārt, ja pierādījumi netiks atrasti, tas, pēc Putniņa teiktā, vairāk būs jautājums ASV valdības iestādēm. "No savas puses mēs saprotam to daļu, kur ir minēti konkrēti pārkāpumi - Moldāvija un visi šie skandāli, par kuriem arī mēs banku esam sodījuši, ir bijuši kļūdu novēršanas plāni utt. Par to, ka banka jau ir tikusi dibināta ar mērķi atmazgāt naudu, un otru daļu, ka bankai vispār nav bijis legāla biznesa, tā ir bijusi akcionāru, valdes un klientu sazvērestība, kurā ir bijis viens vienīgs krimināls mudžeklis... Tie ir pietiekami nopietni pārmetumi, un tie ir jāspēj pierādīt. Mēs šādus faktus Amerikas pusei esam lūguši. Cik zinu, tad darbojas arī tiesībsargājošās iestādes," teica FKTK priekšsēdētājs.

Putniņš piebilda, ka pagaidām FKTK rīcībā ir tikai tas, kas attiecas uz uzskaitītajiem faktiem un FKTK izpratnē šie gadījumi pakļāvās korekcijai. "Visi mūsu pieprasītie korektīvie pasākumi deva cerības, ka bankā ir iespējamas izmaiņas. Par kriminālo sastāvdaļu, kas ir minēta, mums informācijas nebija un arī pašlaik nav. Tādēļ es to nevaru komentēt, nevaru par to izteikties. Runāt es varu tikai par to, ko zinu, un par tiem faktiem, kurus esam noskaidrojuši. (..) Atbildi sniegs likvidācijas process. Tas ir arī viens no uzdevumiem - mums ir jānoskaidro patiesība, un cerams, ka tas arī izdosies," pauda FKTK vadītājs.