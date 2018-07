Savukārt salīdzinājumā ar 2017.gada pirmo pusgadu VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi auguši par 466,631 miljonu eiro jeb 11,1%, ko nodrošināja gan nodokļu reformā ieviestās izmaiņas, gan ekonomikas izaugsme.

"Gandrīz puse (49,5%) no VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem 2018.gada pirmajā pusgadā ir ieņēmumi no darbaspēka nodokļiem," atzīmē VID pārstāvji, piebilstot, ka atbildoši dienesta rīcībā esošajai informācijai pie vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem darba devējiem periodā, par kuru darbaspēka nodokļus maksā 2018.gada pirmajā pusgadā, vidējie darba ienākumi vienam nodarbinātajam mēnesī palielinājušies par 9%, kas ir par 1,6 procentpunktiem vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Pieaudzis arī darba ņēmēju skaits.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 183,563 miljoniem eiro jeb 13,8%, sasniedzot 1,516 miljardus eiro, kas par 0,1% vairāk, nekā plānots. Vienlaikus iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada pirmo pusgadu, ir samazinājušies par 12,437 miljoniem eiro jeb 1,6% un šogad pirmajā pusgadā veidoja 785,496 miljonus eiro, kas ir par 3,5% mazāk, nekā plānots.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu VID skaidroja ar atmaksātās summas palielināšanos iedzīvotājiem gan aktīvāk deklarējot attaisnotos izdevumus, gan piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu. 2018.gada pirmajā pusgadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 110,99 miljoni eiro, kas ir par 31,93 miljoniem eiro jeb 40,4% vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā.

Dienesta dati arī liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2018.gada pirmajā pusgadā nodrošināja 24% no VID administrētajiem kopbudžeta ieņēmumiem, veidojot 1,117 miljardus eiro. Taču pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums par 95,931 miljonu eiro jeb 9,4% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, nespēja nodrošināt 2018.gada pirmā pusgada ieņēmumu plāna izpildi - pievienotās vērtības nodoklis 2018.gada pirmajā pusgadā iekasēts par 3,4% mazāk, nekā plānots.

"Ieņēmumu pieaugumu 2018.gada pirmajā pusgadā veicināja iemaksu palielināšanās, kā arī salīdzinoši zemais atmaksu pieaugums. Jāatzīmē, ka deklarētā no pievienotās vērtības nodokļa atmaksājamā summa periodā, par kuru nodokli maksā 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājusies, kā arī krītas pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa. No pievienotās vērtības nodokļa 2018.gada pirmajā pusgadā atmaksāti 457,64 miljoni eiro, kas ir par 11,85 miljoniem eiro jeb 2,7% vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Atmaksātās summas pieaugums galvenokārt izveidojās gada sākumā, kad tika atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis par 2017.gadu," skaidroja VID.

Vienlaikus akcīzes nodoklis minētajā laika periodā iekasēts 481,838 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,5% vairāk, salīdzinot ar plānoto. Tostarp akcīzes nodoklis par naftas produktiem iekasēts 255,668 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,1% mazāk, nekā plānots, par tabakas izstrādājumiem - 92,701 miljona eiro apmērā, kas ir par 2,8% mazāk, par alkoholiskajiem dzērieniem - 89,713 miljoni eiro, kas ir par 8,2% vairāk, nekā plānots, par alu - 22,478 miljoni eiro, kas ir par 1,4% vairāk, par dabasgāzi - 13,431 miljons eiro, kas ir par 1,2% vairāk, bet par pārējām akcīzes precēm - 7,846 miljoni eiro, kas ir par 4,9% vairāk, nekā plānots.

VID atzīmēja, ka akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, ir palielinājušies par 16,69 miljoniem eiro jeb 22,8%, ko būtiski ietekmēja patēriņam nodotā alkoholisko dzērienu apmēra palielināšanās par 12,1%, un plānotajos akcīzes nodokļa ieņēmumos tie kompensēja akcīzes nodokļa ieņēmumu par naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem iztrūkumu. Lai gan plānotais apmērs nav sasniegts, akcīzes nodokļa ieņēmumi par naftas produktiem palielinājušies par 24,88 miljoniem eiro jeb 10,8%, bet par tabakas izstrādājumiem - par 4,63 miljoniem eiro jeb 5,3%.

Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa šogad pirmajos sešos mēnešos bija 280,175 miljoni eiro, kas ir par 26,4% vairāk, nekā plānots.

"Būtiskas izmaiņas 2018.gadā piedzīvo uzņēmumu ienākuma nodoklis un 2018.gada pirmajā pusgadā, kad nodoklis vēl tiek maksāts saskaņā ar veco kārtību, tā ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 53,19 miljoniem eiro jeb 23,4%, nodrošinot ne tikai 2018.gada pirmā pusgada ieņēmumu plāna izpildi, bet arī 2018.gada plāna izpildi. Ieņēmumu pieaugumu veicināja budžetā papildus ieskaitītas nodokļa summas, kas aprēķinātas pēc 2017.gada rezultātiem," skaidroja VID.

VID atzīmēja, ka 2018.gada plāns izpildīts arī ieņēmumiem no dividendēm, ko maksā valsts kapitālsabiedrības par valsts kapitāla izmantošanu. Salīdzinot ar 2017.gada pirmo pusgadu, iemaksas palielinājušās par 81,07 miljoniem eiro jeb 52,3%, ko galvenokārt nodrošināja viena nodokļu maksātājs veiktais maksājums no 2016. un 2017.gada peļņas. Kopumā ieņēmumi no dividendēm šogad pirmajā pusgadā veidoja 236,078 miljonus eiro, kas ir par 48,6% vairāk, nekā plānots.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklī minētajā laika periodā iekasēti 51,475 miljoni eiro, kas ir par 4,1% mazāk, salīdzinot ar plānoto, muitas nodoklī iekasēti 24,863 miljoni eiro, kas ir par 21,3% vairāk, azartspēļu un izložu nodoklī - 17,059 miljoni eiro, kas ir par 3,4% vairāk, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklī - 10,218 miljoni eiro, kas ir par 2,6% mazāk, nekā plānots, subsidētās enerģijas nodoklī - 5,258 miljoni eiro, kas ir par 9,4% mazāk, savukārt elektroenerģijas nodoklī iekasēts 2,621 miljons eiro, kas ir par 6,4% vairāk, nekā plānots.

Sākotnēji bija plānots, ka 2018.gada pirmajos sešos mēnešos VID valsts budžetā iekasēs 4,59 miljardus eiro. Savukārt šogad kopumā nodokļos plānots iekasēt 9,287 miljardus eiro.