20 finanšu padomi topošajiem studentiem

1. Pārņemiet kontroli pār savām finansēm. Ja plānojat uzsākt studijas, jums jākļūst patstāvīgākiem.

2. Ja jūs pašmācības ceļā neiemācīsities pārvaldīt savu naudu, tad jūsu finanses plūdīs pašplūsmā un, iespējams, citi cilvēki ātri atradīs veidus, kā jūsu naudu pārvaldīt jūsu vietā (bet ne jūsu labā). Uzticieties paši sev, ne citiem.

3. Dažkārt vērtīgāk ir neklausīties citu cilvēku padomos, nekā pārtikt tikai no tiem.

4. Jūsu vecāki var vēlēties, lai uzņematies hipotēku un iegādājieties savu pirmo, mazo dzīvokli, bet jūs labprātāk vēlētos īrēt mājokli kopā ar draugiem, kas finansiāli jums būtu daudz izdevīgāk – dariet tā, kā uzskatāt par pareizu. Kredītu paņemt var vienmēr, nesteidzieties.

5. Zinot situāciju Latvijā - jums nav ne jausmas, kurā valstī dzīvosit pēc 5 gadiem, tāpēc nevēlaties sevi piesaistīt vienai vietai ar nekustamā īpašuma starpniecību.

6. Izstudējiet pāris pamata lietas par personīgajām finansēm – tiešsaistē pieejamām bezmaksas grāmatām, video materiāliem vai finanšu blogiem. Izpratne par to, kā tieši finanses darbojas, ir pirmais solis, lai jūsu nopelnītā nauda darbotos tieši jūsu labā.

7. Izveidojiet personīgo budžeta plānu.

8. Uzturot jūsu periodiskos ikmēneša izdevumus pēc iespējas zemākus, laika gaitā jūs spēsit ietaupīt lielas naudas summas.

9. Ja netērēsiet naudu trakām studentu ballītēm, jums izdosies iekrāt naudu, piemēram, kādam vērtīgam apmaiņas braucienam, kas noderēs nākotnē kā lieliska pieredze. Vienmēr padomājiet divreiz!

10. Sāciet noguldīt naudu.

11. Neatkarīgi no tā, cik daudz jūs esat parādā par studiju kredītu, kredītkarti vai kādām citām parādsaistībām, un neatkarīgi no tā, cik neliela ir jūsu alga, būs prātīgi atrast kaut minimālu summu (principā – jebkuru naudas summu) savā budžetā, lai katru mēnesi to novirzītu uz ārkārtas situāciju fondu.

12. Noguldot naudu ietaupījumos, lai izmantotu to vēlāk ārkārtas situācijās, jums būs ideāla iespēja izkļūt no finansiālajām nepatikšanām ātri un bez aizķeršanās.

13. Strādājiet ar sevi – iemācieties paškontroli. Ja ļoti gribas iegādāties skaistās kurpes, kuras pamanījāt skatlogā, apdomājiet, vai tiešām bez šāda pirkuma nevar iztikt? Paškontrole nozīmē apdomāt un izvērtēt prioritātes.

14. Izmantojiet studentu priekšrocības. Kāpēc braukt ar mašīnu, ja studentiem ir ārkārtīgi labas atlaides sabiedriskajā transportā? Šādi jūs ietaupīsiet lērumu savas naudas!

15. Vai apsverat domu dzīvot kopmītnēs? Ja jums nepatīk ideja par kopmītnēm, apsveriet domu īrēt dzīvokli kopā ar draugiem. Tas palīdzēs ieekonomēt daudz naudas.

16. Izmantojiet atlaides un kuponus. Vienmēr uzrādiet savu studenta apliecību.

17. Piestrādājiet savā brīvajā laikā. Atrodiet veidu, kā pelnīt naudu paralēli studijām. Kaut tas nav viegli, ir pietiekoši daudz darba piedāvājumu ar brīvu darba grafiku un iespēju strādāt no mājām.

18. Nekautrējieties lūgt palīdzību saviem vecākiem. Nav runa tieši par finansiālo atbalstu – pieņemiet mammas gatavotās pusdienas, vecmāmiņas marinētos gurķīšus un citus labumus. Jums tam visam nevajadzēs tērēt naudu.

19. Prātīgi rīkojieties ar studējošā kredītu, ja esat tādu paņēmuši. Tas nav tas pats, kas studiju kredīts, kas sedz mācību maksu. Studējošā kredīts sedz studenta ikdienas izdevumus. Vai jums tas tiešām būs nepieciešams, vai tiksiet galā pašu spēkiem?

20. Būt studentam ir lieliski. Tas ir laiks, kad iegūt jaunus draugus un kontaktus. Tāds arī beidzamais padoms – dibiniet kontaktus jau studiju laikā. Tie pēc tam noderēs! Mācieties cītīgi, lai pēc studijām nekad vairs nav jāraizējas par finansiālo stāvokli.

