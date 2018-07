Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka patlaban "Lidl Latvija" pamatdarbība ir nekustamā īpašuma iegāde "Lidl" veikalu būvniecībai. Pagājušajā finanšu gadā uzņēmums iegādājies četrus zemes gabalus, kā arī sācis sarunas ar citu zemes gabalu īpašniekiem par to iegādi.

Uzņēmuma vadība informē, ka, finansējuma nodrošināšanai ieguldījumiem 2017.gadā, "Lidl Latvija" īpašniece, Vācijā reģistrētā kompānija "CE-Beteiligungs-GmbH" palielināja "Lidl Latvija" pamatkapitālu par 10 miljoniem eiro, proti, tas sasniedzis 20,5 miljonus eiro. Vienlaikus uzņēmums saņēmis arī īstermiņa aizdevumu 7,5 miljonu eiro apmērā no saistītās Īrijā reģistrētās kompānijas "SG Finance Treasury Limited".

Vadības ziņojumā norādīts, ka "Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā kopumā nodarbināja septiņus pilna laika darbiniekus.

"Lidl Latvija" 2018.gadā plāno turpināt nekustamā īpašuma attīstību un iegādi, tostarp detalizētu zonēšanas plānu izstrādi un ēku projektēšanu.

Atbilstoši finanšu pārskatam "Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā strādāja ar apgrozījumu 1852 eiro apmērā, savukārt tās zaudējumi pieauga 3,3 reizes, sasniedzot 1,421 miljonu eiro.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Lidl" 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Lēmumu "Lidl" pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Pārdodot īpašumus, triju gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - "Lidl Latvija" peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu (10,24 miljonus eiro), liecina "Firmas.lv" informācija. Daļu no "Lidl" īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls "A-Selver", taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.

Savukārt 2017.gada vasarā kļuva zināms, ka "Lidl" atjaunojis plānus Latvijas tirgus apgūšanai.

"Lidl Latvija", kuras nosaukums līdz šā gada martam bija SIA "MMS Property Solutions", reģistrēta 2016.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 20,5 miljoni eiro, bet tās vienīgā īpašniece ir "CE-Beteiligungs-GmbH", kam pieder arī "Lidl Lietuva".