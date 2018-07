"Nozarē ir iespējama pakalpojumu sadārdzināšanās, kas galvenokārt saistāma ar izmaiņām nodokļu regulējumā un atalgojuma pieaugumu, kas, ņemot vērā kvalificētu darba spēka trūkumu, pieaug straujāk. Tā kā reklāmas pakalpojumu nozarē ievērojamu izmaksu daļu veido darba spēka izmaksas, tad darba spēka izmaksu pieaugums rada spiedienu uz pakalpojumu cenām," teica Liepiņa.

Viņa arī norādīja, ka Latvijā kvalificētu reklāmas speciālistu trūkums ir izaicinājums. "Nozare to mēģina risināt saviem spēkiem - LADC (biedrība "Latvian Art Directors Club") organizē reklāmas skolu, tomēr būtu svarīgi, ka jau no mācību iestādēm, kurās jaunieši bakalaura programmu ietvaros apgūst reklāmu, nozarē ienāktu gatavi kadri, kurus īsi apmācot praktiski varētu iekļaut klientu apkalpošanas komandās," pauda asociācijas izpilddirektore.

Savukārt, runājot par mediju reklāmas tirgu, Liepiņa atzīmēja, ka pirms pēdējās globālās krīzes reklāmas tirgus auga būtiski straujāk par iekšzemes kopproduktu, dažos gados pārsniedzot 20% pieaugumu. Taču, mainoties apstākļiem Latvijas mediju tirgū, mainoties reklāmas investīciju struktūrai, attīstoties digitālajai reklāmai, Latvijā ienākot un nostiprinoties starptautisko digitālo mediju un reklāmas platformu risinājumiem, nozare sastopas ar lielu izaicinājumu - spēju veikt precīzu reklāmas tirgus apmēra aprēķinu.

"Pirms desmit gadiem Latvijas mediju reklāmas tirgū reklāmu pārdeva pārsvarā vietējie mediji un tirgus apmēra aprēķini bija salīdzinoši vienkārši veicami. Šodien Latvijā un daudzās citās valstīs mediju reklāmas tirgū reklāmu pārdod virkne globālu uzņēmumu. Ja vietēji mediji ir ieinteresēti redzēt nozares izaugsmes dinamikas datus un tāpēc ir gatavi piedalīties datu apkopošanas procesā, tad starptautiskajiem medijiem, ņemot vērā to ietekmi un lielumu, nav intereses to darīt. Šī iemesla dēļ ir apgrūtināta precīza mediju reklāmas tirgus aprēķina veikšana un esošais tirgus apmērs nereprezentē zināmu daļu reklāmas digitālajos medijos, tāpēc, iespējams, ka tirgus izaugsme, ņemot vērā ekonomikas izaugsmi ir tik pat strauja kā iepriekš, tikai šobrīd to nav iespējams precīzi izmērīt. Viena tendence, kas ir skaidra un turpinās - pieaug digitālās reklāmas apmērs un tās īpatsvars Latvijas mediju reklāmas tirgū. Salīdzinot 2016. un 2017. gada interneta reklāmas apmēru Latvijā, pieaugums šajā segmentā bija 15%," sacīja Liepiņa.

Latvijas Reklāmas asociācija ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies reklāmdevēji, mediji un aģentūras. Asociācijas mērķis ir veicināt reklāmas nozares attīstību un aizstāvēt savu biedru intereses.