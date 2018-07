"Parasti vasaras sezonā, kad ir silti laika apstākļi un aktīvā grillēšanas sezona, cūkgaļas cenas kāpj. Bet šis gads ir neraksturīgs ar to, ka cena nekāpj, bet krīt. Turpmāko cūkgaļas cenu līmeni ietekmēs arī graudu cenas rudenī un pagaidām nav nekāda pamata optimismam par to, kas notiks ar cenām turpmāk," sacīja asociācijas vadītāja, piebilstot, ka arī kopējā Eiropas cūkgaļas tirgū nav optimistiska skata uz cenām nākotnē. Konkrēti to, cik ilgi cena būs tik zema, nevar paredzēt, jo tas esot atkarīgs no situācijas ārējos tirgos.

Lejniece paskaidroja, ka cūkgaļas cenas Latvijā ir atkarīgas no globālā tirgus faktoriem. Ķīnā cenas ir ļoti zemas, un šai valstij, kas ir būtiska cūkgaļas importētāja, Eiropas Savienības (ES) produkcija kļuvusi mazāk interesanta - Ķīna turpina samazināt importa apjomus no ES. Tas pazemina vispārējo cūkgaļas cenu līmeni. Arī Āfrikas cūku mēra (ĀCM) tuvošanās Vācijas robežai, kas ir nozīmīgs attiecīgās produkcijas eksportētājs, varētu negatīvi ietekmēt kopējo ES cūkgaļas tirgu. "ĀCM dēļ bažas ir par reģionalizāciju. Ļoti daudzas Āzijas valstis neatzīst reģionalizāciju - ja, piemēram, Polijā ir ĀCM, tad to ieskatā arī no ĀCM brīvās teritorijas Polijā cūkgaļu nedrīkst izvest un tai jāpaliek tikai iekšējā Eiropas tirgū," teica Lejniece.

Viņa teica, ka ES cūkkopji ir vienisprātis par nepieciešamību intensīvāk meklēt jaunos produkcijas realizācijas tirgus, lai cūkgaļas cenas izlīdzinātos, tāpēc nozare seko līdzi ES divpusējām tirdzniecības sarunām ar "Mercosur" valstīs - Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju.

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja atgādināja, ka Latvijas cūkaudzētāji nesaražo tik lielu cūkgaļas apjomu, kādu Latvijā patērē. Savukārt ļoti daudzas ES vecās dalībvalstis, piemēram, Vācija un Spānija saražo vairāk nekā spēj patērēt.

LETA jau ziņoja, ka saskaņā ar Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta datiem cūkgaļas cena Latvijā aprīlī bija vidēji par 16% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī. Tikmēr Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena aprīlī bija vidēji par 14,9% zemāka nekā 2017.gada attiecīgajā mēnesī. Vācijā cūkgaļas cena šā gada aprīlī bija par 16,4% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī, Polijā - par 15,7% zemāka, Lietuvā - par 12,4%, bet Igaunijā - par 7,4% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī.

Cūkas liemeņa tirgus cena ES vidēji aprīlī bija 147,04 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā - 143,73 eiro par 100 kilogramiem. Lietuvā cūkas liemeņa tirgus cena aprīlī vidēji bija 148,69, Vācijā - 147,90 eiro par 100 kilogramiem, Polijā - 142,58 eiro par 100 kilogramiem, Igaunijā - 142,43 eiro par 100 kilogramiem.

Pasaules tendences liecina, ka cūkgaļas cenas ES pazeminās, un aprīlī tās ir ne tikai zem 2017.gada cenu līmeņa, bet arī zem piecu gadu vidējā cenu līmeņa.