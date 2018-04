"airBaltic" šodien sāk lidojumus no Rīgas uz Almati Kazahstānā

"airBaltic" no Rīgas uz Almati lidojumus veiks trīs reizes nedēļā ar "Bombardier CS300" lidmašīnu, pasažieriem ceļā pavadot aptuveni piecas stundas un 15 minūtes.

"Mēs šobrīd esam pirmā Ziemeļeiropas lidsabiedrība, kura piedāvās tiešos lidojumus uz Almati. Rīga-Almati būs otrs ilgākais lidojums mūsu maršrutu kartē. Pasažieriem piedāvāsim jaunu galamērķi NVS reģionā, kā arī uzlabosim savienojamību starp Baltijas valstīm, Eiropu un Skandināviju ceļotājiem no Kazahstānas," norādīja "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

Pērn "airBaltic" pārvadāja 3,523 miljonus pasažieru, kas ir par 22% vairāk nekā 2016.gadā.

Latvijas valstij pieder 80% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 20% akciju.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.