2017.gadā Bukovskis par darbu "Lattelecom" alga saņēma 171 108 eiro, tāpat viņa ienākumus papildināja no AS "Latvijas kuģniecības" saņemtie 5183 eiro, AS "SEB Dzīvības apdrošināšanas" atlīdzība 2779 eiro apmērā, Zentas Bukovskas 1150 eiro dāvinājums, AS "SEB banka" izmaksātie182 eiro dividendēs un AS "Danske Bank" izmaksātie 14 eiro procentos.

Bezskaidrā naudā "Lattelecom" valdes loceklis glabāja 156 837 eiro, kas ir par 39 348 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Tāpat bezskaidrā naudā viņš glabāja 10 013 ASV dolārus (8083 eiro). Savukārt skaidrā naudā Bukovskis glabāja 4000 eiro.

Deklarācija liecina, ka Bukovskis izsniedzis aizdevumu par 7114 eiro, turpretī viņa parādsaistības ir 13 006 eiro apmērā.

"Lattelecom" valdes loceklis izmaksājis 14 931 eiro par uzturlīdzekļiem bērniem, veicis uzkrājošās apdrošināšanas darījumu par 10 000 eiro, iemaksu pensiju fondā par 6000 eiro, kā arī skolas un uzturēšanas naudas darījumu veica par 5000 eiro un aizdevuma atmaksu par 4862 eiro.

Deklarācijā norādīts, ka Bukovskim ir AS "Rīgas kuģu būvētava" 550 eiro vērtu 2100 kapitāldaļu, AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 748 eiro vērtu 4000 kapitāldaļu, AS "SAF Tehnika" 1754 eiro vērtu 272 kapitāldaļu un "Mayan Gold Inc" 2550 ASV dolāru (2058 eiro) vērtu 1275 kapitāldaļu īpašnieks.

Bukovskis deklarācijā norādījis, ka viņam pieder zemes un ēkas nekustamais īpašums Rīgā, zeme Ainažu pagastā un dzīvoklis Jūrmalā. Tāpat lietošanā pieder 2015. gadā reģistrētā vieglā automašīna "BMW".

Papildu "Lattelecom" ieņemtajam amatam Bukovskis deklarācijā norādīja dalību SIA "Lattelecom" kā galvenais finanšu direktors un AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds" kā "Lattelecom" grupas pilnvarotais pārstāvis.

Bukovskis "Lattelecom" valdes locekļa amatā ievēlēts kopš 2008.gada.