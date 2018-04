Sniegs papildus informāciju Konkurences padomei ar mērķi novērst konkurences ierobežošanu būvinstrumentu tirgū

Konkurences padomes vērtējumā "Hardex Baltic" aprakstītajā situācijā ir norādes uz potenciāli ekskluzīvu vienošanos un pastāv iespēja, ka konkrētajā situācijā mazumtirgotāja rīcība varētu tikt vērtēta atbilstoši Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumam. "Hardex Baltic" veiks detalizētāku būvinstrumentu tirgus izpēti, kā arī sagatavos un sniegs papildus informāciju Konkurences padomei, jo ir pamats domāts, ka līdzīgas mākslīgi veidotas un konkurenci graujošas shēmas eksistē ne tikai būvinstrumentu, bet arī citās nozarēs.

Kā zināms, uzņēmums nesen vērsās īpašā, konkurences jautājumiem izveidotā nevalstiskā organizācijā – Konkurences Atbalsta padomē (Konkurence.org) ar informāciju par iespējamiem pārkāpumiem būvinstrumentu tirgū, norādot ka nozarē tiek mākslīgi veidota situācija, kurā pastāvētu tikai viens piegādātājs.

"Hardex Baltic" informēja ka tiek īstenota to nomelnojoša kampaņa, aktīvi piedāvājot no tirgotājiem atpirkt visu uzņēmuma piegādāto produktu klāstu par mazumtirdzniecības cenām ar mērķi piespiest tirgotājus 3 gadus pārdot tikai viena – konkurējošā uzņēmuma produkciju. Tas tiek motivēts ar īpašiem bonusiem tirgotājiem un pārdevējiem, savukārt izpirktā "Hardex Baltic" produkcija tiek aktīvi realizēta "Hardex" Lietuvas klientiem par ievērojamu dempinga cenu – apmēram trešo daļu no tās reālajām izmaksām, graujot konkurenci Baltijas mērogā. "Hardex Baltic" uzsvēra, ka šādas darbības var radīt faktisku dominējošā stāvokļa situāciju, kurā viena kompānija vienlaikus kontrolē gan piegādi, gan tirdzniecību.

Balstoties uz "Hardex Baltic" sniegto informāciju, Konkurences Atbalsta padome gan informēja plašsaziņas līdzekļus, gan arī vērsās Konkurences padomē ar lūgumu sniegt savu kā atbildīgās institūcijas viedokli par šo situāciju.