Mācības sākuši pirmie 12 "airBaltic" Pilotu akadēmijas studenti

Pēc pilna laika programmas pabeigšanas šie studenti kļūs par "airBaltic" pilotiem.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norādīja, ka Pilotu akadēmijas izveide ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu, ka vairāk Baltijas valstu pilotu nākotnē pievienosies lidsabiedrībai "airBaltic".

"airBaltic" lidojumu vadības vecākais viceprezidents Pauls Cālītis teica, ka patlaban ir pasūtītas jaunas apmācību lidmašīnas. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka "airBalticTraining" Pilotu akadēmija ir vienīgā augsta līmeņa pilotu apmācību programma, kas nodrošinās darbu "airBaltic".

Pieteikšanās process "airBalticTraining" Pilotu akadēmijas rudens grupai sāksies 2018. gada jūnijā.

Jau vēstīts, ka Pilotu akadēmijas "airBaltic Training" vajadzībām pasūtītas četras "Diamond Aircraft" apmācību lidmašīnas.

"airBaltic" investēja vairāk nekā piecus miljonus eiro Pilotu akadēmijā, kurā bez priekšzināšanām par attiecīgo jomu kandidāti varēs iegūt nepieciešamo sertifikāciju darbam par komercpilotu. Akadēmija tiek veidota uz esošās "airBaltic" mācību organizācijas bāzes.

"airBaltic" tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro, informēja "airBaltic" pārstāvji.

Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

2016.gadā nopelnīja 1,2 miljonus eiro, kas bija vairākas reizes mazāk nekā 2015.gadā, kad uzņēmuma peļņa bija 19,5 miljoni eiro. Savukārt lidsabiedrības apgrozījums 2016.gadā bija 286 miljoni eiro, kas bija aptuveni par 1% vairāk nekā 2015.gadā.

Latvijas valstij pieder 80% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 20% akciju.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.