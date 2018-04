Aizvadīts "Four Roses Mellow Mixing" sacensību pirmais posms: 5 labākie Latvijas bārmeņi izvirzīti Baltijas sacensībām

Sacensības radošā gaisotnē norisinās jau otro gadu pēc kārtas. Šogad pasākums sapulcināja entuziasma pilnus bārmeņus no visas Latvijas restorānā “MOONSHINE”, Kaļķu ielā 12, Rīgā. Bārmeņi rādīja savas labākās prasmes dzērienu pagatavošanā. Katram sacensību dalībniekam bija iespēja izpausties, parādot savu spilgto un unikālo kokteiļu gatavošanas rokrakstu, bet kā vienīgais nosacījums, lai meistardarbi tiktu ieskaitīti – kokteilim bija jāsatur Four Roses burbons.

Konkurence bija sīva un tiesnešiem nenācās viegli noteikt, kuri 5 no bārmeņiem ir pelnījuši tikt izvirzīti nākamajai kārtai, kas norisināsies 6. jūnijā, un būs iespēja sacensties starp labākajiem bārmeņiem Baltijā par galveno balvu – braucienu FOUR ROSES burbona ražotni, Kentuki štatā Amerikas Savienotajās valstīs.

Bārmeņus vērtēja žūrija: Pāvels Lehkoduhs, Mārtiņš Drungils un Didzis Grāvītis.



Pēc spraigām diskusijām un punktu apkopošanas nākamajam posmam kvalificējās 5 bārmeņi kas pēc vairākiem vērtēšanas kritērijiem tika atzīti par spēcīgākajiem: Kristaps Birzulis, Rūdolfs Milzarājs, Valters Veits un Viktors Matvejevs, Osvalds Riņķis.

Ik gadu Baltijā norisinās FOUR ROSES organizētas bārmeņu sacensības, kas pulcē 15 labākos Lietuvas, Igaunijas un Latvijas bārmeņus - no katras valsts piecus. Dalībniekus vērtē profesionāla žūrija, kas pēc dažādiem kritērijiem izvēlas uzvarētāju. Iepriekšējā gadā uzvaras laurus plūca bārmene Laura Butkute no Lietuvas. Šī ir lieliska iespēja bārmeņiem iegūt ne tikai jaunu pieredzi, bet arī konkurēt starp pārējiem, pierādot savas ne tikai tehniskās, bet arī radošās spējas.