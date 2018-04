Slēdz ātrās ēdināšanas restorānu ''Ghetto Burger'' Grīziņkalnā

"Kad mēs sākām Ghetto Burger" darbību, bijām pirmie ar šāda veida burgeriem, un tas bija interesanti. Pēc tam atvērās "Street Burger" un vēlāk citas līdzīgas ēdināšanas iestādes, bet mums nepatīk darīt to, ko dara citi," sacīja Elbakjans.

Viņš piebilda, ka izaicinājums bija arī Grīziņkalnā uzturēt ar pozitīvu bilanci ēdināšanas iestādi, kurā, atbilstoši koncepcijai, netirgo alkoholu. "Projektu noslēgt ar plus zīmi bija baigais izaicinājums, it sevišķi ziemas mēnešos," sacīja "Ghetto Games" aizsācējs.

Elbakjans piebilda, ka patlaban organizācija izstrādā jaunu, veselīgu ēdināšanas pakalpojumu konceptu. "Meklējam vai nu sadarbības partneri vai kādus jaunus cilvēkus, kuriem tas varētu būt start-up. Tā nekad nebūs naudas mašīnu, bet es gribu, lai ģimene Grīziņkalnā var iznākt no mājām un par 20-25 eiro divi pieaugušie ar diviem maziem bērniem var paēst ārpus mājām. Paveikt to, lai tas būtu veselīgi un ar kvalitatīvu servisu," teica "Ghetto Games" aizsācējs.

Pēc viņa teiktā, "Ghetto Burger" vēlas tirgot veselīgus ēdienus. "Mūsu princips ir, ja pats to nevari ēst, tad nedrīksti to tirgot. Nenodarbojamies arī ar to, kam mēs vairs neticam. Mēs gribam atrast veselīgu konceptu, skatīsimies, kā būs ar cenu politiku. Gribu radīt maksimāli zemu vidējā čeka vērtību," teica Elbakjans.

"Ghetto Games" aizsācējs piebilda, ka ir atvērts jaunu sadarbības partneru piesaistei jaunā ēdināšanas koncepta izstrādei. Jaunais koncepts varētu piedāvāt vistas un liellopu gaļu, salātus un dārzeņus, taču iespējamas variācijas. "Viss būs atkarīgs no cilvēkiem un no komandas. Varbūt attīstīsim kaut kādu veiksmīgu kafijas un uzkodu konceptu paralēli salātiem," viņš pieļāva.

Viņš piebilda, ka uzņēmums "Ghetto Burger" joprojām turpinās pastāvēt, tostarp nodarboties ar izbraukuma tirdzniecību.

"Ghetto Burger" līdzšinējās telpās plānots izveidot organizācijas vasaras biroju organizatoriskajiem darbiem, tostarp video montēšanai, tikšanām ar sadarbības partneriem un ciemiņiem no ārzemēm.

SIA "Ghetto Burger" ir reģistrēts 2013.gadā un tā pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Elbakjans.

Uzņēmums 2016.gadā strādāja ar 169 446 eiro apgrozījumu, nopelnot 15 534 eiro.