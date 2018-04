“Gudrās mājas Latvijā ir tikai sākuma stadijā, taču līdz ar Latvijas situācijai atbilstošu risinājumu pieejamību, tie varētu kļūt arvien izplatītāki. Laiks, kad dzīvoklī vai mājā ir pārāk auksti, karsti, gaiss ir pārāk sauss vai mitrs, trūkst skābekļa un gala rezultātā ir jāmaksā par to, kas patiesībā nav nepieciešams, ir beidzies – ja iedzīvotāji kļūs aktīvāki, tad jau 2020. gadā 30% Latvijas mājsaimniecības varētu būt aprīkotas ar gudrās mājas funkcionalitāti,” prognozē Lattelecom elektrības pakalpojuma tet vadītājs Artūrs Pielēns-Pelēns.

Gudrās mājas pakalpojumu ir izstrādājis tet, kas piedāvā ne tikai iekārtas, bet pilnu pakalpojumu spektru – konsultācijas par atbilstošāko risinājumu izvēli, to uzstādīšanu un klientu tehnisko atbalstu. Pašreiz tet piedāvā trīs gudrās mājas risinājumus. Viens no tiem – silto grīdu kontrole – ir pilnīgi jauna koncepta risinājums, jo tas automātiski reaģē uz elektrības cenu biržā, atpazīst noteikto cenu diapazonu un visvairāk izmanto elektroenerģiju tad, kad tai ir visizdevīgākā cena.

Silto grīdu kontrole – pirmais uz biržas tarifu bāzētais gudrās mājas risinājums

Gudrās mājas risinājumi nodrošina vēl lielāku komfortu un ekonomiju.

1. tet siltā grīda – pirmais risinājums, kur elektrisko silto grīdu apsildīšana notiek, pašam risinājumam sekojot līdzi elektroenerģijas biržas cenai, āra gaisa temperatūras prognozēm, mājsaimniecības paradumiem, grīdas uzsilšanas un atdzišanas ātrumam. Gudrās mājas risinājums siltajai grīdai palīdz samazināt vidējo elektrības cenu līdz pat 60% jeb ~ 8 eiro par vienu kvadrātmetru gadā.

„Gada laikā, kopš piedāvājam tet elektrību, redzam, ka biržas cenai piesaistītu tarifu izvēlas teju visi jeb 95% mūsu klientu, jo tas ir vienkāršais veids, kā nepārmaksāt par elektrību. Tieši tāpēc nolēmām, ka ir jāsper vēl solis uz priekšu un jāizstrādā risinājums, kas automātiski spēj izmantot biržas cenas priekšrocības,” stāsta A. Pielēns-Pelēns.

2. tet apkures vadība ietver dažādus risinājumus maksimālam komfortam par zemākajām siltumenerģijas resursu (gāze, granulas, elektrība) izmaksām, piemēram, ar atsevišķu ierīci regulējams apkures katls, apsildes elementi, radiatoru regulatori un termosensori. Apkures vadība palīdz nepārmaksāt – tā samazina apkures izmaksas pat par 40% – un ļauj pielāgot apstākļus tā, lai mājoklis vienmēr atbilstu tās iedzīvotāju komforta līmenim un paradumiem.

3. tet gaisa kvalitātes kontrole mēra gaisa mitrumu, temperatūru, CO2 līmeni. Risinājums grafiski attēlo telpu klimatu, salīdzina to ar ieteicamo klimatu un ziņo par atkāpēm no cilvēka komforta un veselības līmeņa. Brīžos, kad telpas klimats nav atbilstošs, klients saņem paziņojumu un rekomendāciju tālākai rīcībai. Šāds risinājums ir noderīgs kā telpās, kur parasti uzturas liels cilvēku skaits, piemēram, viesistabā, tā arī guļamistabā un bērnistabā. Gaisa kontroles risinājums palīdzēs nodrošināt pietiekamu skābekļa daudzumu un apkures sezonā izvairīties no siltuma zudumiem, pārlieku ilgi vēdinot telpas.

Šie risinājumi jau ir pieejami Lattelecom veikalos un internetveikalā, taču tet turpina attīstīt gudrās mājas konceptu un jau tuvāko mēnešu laikā piedāvās arvien jaunus gudrās mājas risinājumus. Vairāk informācijas www.tet.lv.

tet ir Lattelecom elektrības pakalpojums, ko gada laikā izvēlējušies vairāk kā 35 000 klienti. No tiem 95% izvēlējušies tieši Dinamisko tarifu un maksā par patērēto elektrību pēc biržas cenām, tādējādi visi kopumā ietaupot vairāk nekā 100 000 eiro mēnesī.