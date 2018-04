Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola uzrunā klātesošos Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. (Foto: LETA)

Noskaidroti 2017. gada lielākie nodokļu maksātāji

Bizness Jauns.lv / LETA

Par lielākajiem darbaspēka nodokļu maksātājiem 2017.gadā lielo nodokļu maksātāju grupā atzīti uzņēmumi AS "UPB", AS "Preiļu siers", SIA "Rimi Latvia", AS "Valmieras stikla šķiedra" un SIA "Jeld-Wen Latvija".