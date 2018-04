NVA Vakanču gadatirgū Jelgavā darba devēji var atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētāji - darbu

NVA Vakanču gadatirgu Jelgavā atklās labklājības ministrs Jānis Reirs un NVA direktore Evita Simsone, bet pirms pasākuma atklāšanas labklājības ministrs un NVA direktore tiksies ar Zemgales reģiona uzņēmējiem, lai apspriestu situāciju reģiona darba tirgū un sadarbību ar NVA.

Vakanču gadatirgū darbosies NVA stends, kurā gan darba meklētāji, gan darba devēji varēs saņemt speciālistu konsultācijas par NVA pakalpojumiem. NVA stendā būs pieejama arī informācija par NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm ilgstošā bezdarba mazināšanai. Apmeklējot NVA karjeras konsultantus, interesenti Vakanču gadatirgū varēs noteikt savu profesionālo piemērotību, uzzināt, kā pareizi uzrakstīt CV un motivācijas vēstuli, kā sagatavoties darba intervijai.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau piekto gadu pēc kārtas visos valsts reģionos rīko Vakanču gadatirgus, lai darba devējiem palīdzētu atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem – darbu. 11. aprīlī no plkst.11:00 līdz 14:00 NVA Vakanču gadatirgus norisināsies Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles telpās (Kalna iela 19, Kuldīga), 19. aprīlī no plkst.11:00 līdz 13:00 - Preiļu novada Kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28, Preiļi), savukārt Rīgā NVA Vakanču gadatirgus tiks rīkots 31. maijā no plkst.10:00 līdz 14:00 laukumā pie Kongresu nama (K.Valdemāra iela 5, Rīga). 19. aprīlī Valgas Kultūras un interešu centrā (Kesk 1, Valga) notiks "Livonijas darba tirgus 2018" (“LIIVIMAA 2018”), kuru sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros rīko NVA un Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds.

Atgādinām, ka dalība NVA Vakanču gadatirgos darba devējiem un darba meklētājiem ir bez maksas! Lai tikšanās ar darba devējiem un darba intervijas pasākumā būtu produktīvākas, darba meklētājiem ieteicams uz Vakanču gadatirgu ņemt līdzi savu CV.