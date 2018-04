"Lattelecom" šefs Juris Gulbis pērn algā saņēmis teju 390 tūkstošus eiro

Pēc SIA “Lattelecom” šefa Gulbja deklarētajiem datiem, viņš pērn algā no SIA “Lattelecom” ir saņēmis 389 499.34 eiro, kas ir par 76 257.10 eiro vairāk nekā 2016. gadā saņemtā darba alga. Tātad pērn J.Gulbja algas palielinājums vidēji mēnesī ir bijis par 3654 eiro, kopā vienā mēnesī saņemot vidēji 32 458 eiro lielu atalgojumu.

Vēl papildus J.Gulbim ir bijuši ienākumi no Lauku atbalsta dienesta 1343.99 eiro apmērā, viņš saņēmis arī pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 409.68 eiro, kā arī apdrošināšanas atlīdzības kopā 4941.64 eiro apmērā.

J.Gulbis 2017. gada nogalē ir spējis uzkrāt 154804.77 eiro AS Swedbank un 40023.05 eiro AS “Pirmais Slēgtais Pensiju fonds”. Tāpat viņš izsniedzis aizdevumus 105277.48 eiro apmērā.

Pērn "Lattelecom" šefs ir papildinājis arī savu autoparku ar jaunu "Mercedes Benz" automašīnu, braucis ceļojumos tam tērējot vairāk nekā 20 tūkstošus eiro, apmaksājis mācības bērniem 25701.28 eiro apmērā, īrējis dzīvokli par 17605.80 eiro, 36400 eiro izlietojis iegādājoties uzkrājošo dzīvības apdrošināšanas polisi, aizdevis 60 tūkstošus eiro un atdevis 93 tūkstošus eiro lielu parādu. Te gan jāatzīmē, ka 2016. gada nogalē Gulbja parādsaistības ir bijušas vien 13187.00 eiro apmērā, bet, iespējams, 93000 eiro lielais parāds bija izveidojies pa daļām 2017. gadā un tajā pat gadā arī atmaksāts.